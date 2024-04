HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die jüngst angekündigten Verkäufe der Beteiligungsgesellschaft zeugten von großem Interesse am Markt, schrieb Analystin Marie-Therese Grübner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum Ende des ersten Quartals sei das Portfolio der Gesellschaft etwa mit dem Einfachen der Erwerbskosten bewertet worden. Angesichts der historischen Bewertung der Verkaufserlöse mit dem Zweieinhalbfachen gebe es substanzielle Potenziale./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2024 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2024 / 08:02 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1TNUT7

