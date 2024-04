Die Erholung an den US-Börsen dürfte am Dienstag weitergehen. Der Fokus der Anleger verlagert sich zunehmend weg von den Zinserwartungen und den Sorgen rund um die Krise in Nahost und hin zur Berichtssaison. Immerhin legen in dieser Woche einige große US-Konzerne ihre Zahlen vor. Insgesamt werden Ergebnisse von Unternehmen im Blick stehen, die zusammen 40 Prozent des gesamten S&P 500 repräsentieren.Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...