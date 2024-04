Freiburg/Breisach (ots) -"Think global - eat local" lautet das Motto von TV-Köchin und Food-Expertin Felicitas Then, mit dem sie sich perfekt in den Nachhaltigkeitsaspekt des Pinot and Rock Festivals einreiht. Mit ihrer kulinarischen Expertise wird sie im Premierenjahr dem Festival als Expertin zur Seite stehen. Beim Medien Kick-off am 23. April 2024 wird sie mit ihrem "Melonen-Gazpacho mit Lachsforelle" einen ersten Vorgeschmack auf ihr Können präsentieren.2013 gewann die gelernte Journalistin und Köchin aus Leidenschaft die erste Staffel "The Taste" auf Sat.1. Seitdem kocht sie im Fernsehen und auf Youtube und ist erfolgreiche Autorin von vier Kochbüchern. Für ihre eigene Reportage-Kochshow "Die Foodtruckerin" bereist sie Europa, immer auf der Suche nach neuen Aromen und Geschmackserlebnissen. Für "Kabel 1" produziert sie ihr eigenes Format "Felis Foodcheck", das Esskulturen und spannende Gerichte aus der ganzen Welt zeigt. Inzwischen hat sie in mehr als 45 Ländern gegessen und gekocht. Seit 8 Jahren ist Felicitas Then Gourmet-Patin für das Kreuzfahrtunternehmen AIDA, entwickelt Speisekarten und Gerichte. 2022 eröffnete sie auf dem neuesten Schiff ihr Restaurant "Beach House".Für das Pinot and Rock Festival hat sie ein eigenes Konzept entworfen, das von ihren Reisen inspiriert ist und mit lokalen Lebensmitteln umgesetzt wird."Um im Jahr 2024 auf einem local gedachten Kulinarik-Musik-Festival auch gastronomisch brillieren zu können, haben wir uns für eine Partnerin entschieden, die genau das vereint: einen saisonal gedachten Kochstil mit Geschmacksbildern, die begeistern. Und da für Feli der Nachhaltigkeitsgedanke genau wie für uns ganz oben aufgehängt ist, war vom ersten Telefonat an klar, diese "Menü-Weltreise" in den Gängen mit regionalen Produkten zu realisieren. Hinzu kommt ihre unvergleichlich herzliche Art, mit der sie ihre Gäste innerhalb von Minuten auf diese Reise mitnehmen wird", meint Sandro Ciani, Kulinarik-Koordinator Pinot and Rock.Festivaltickets gibt es ab sofort unter www.pinotandrock.com und www.reservix.de.Konzert-Übersicht:Do 04.07.2024 Peter Fox | Alli Neumann | Black Sea Dahu | u. viele mehrFr 05.07.2024 Die Fantastischen Vier | Milky Chance | und viele mehrSa 06.07.2024 Scorpions | Alice Cooper | Suzi Quatro und viele mehrSo 07.07.2024 Sarah Connor | Nico Santos | Joris | und viele mehrDownload Pressefotos Line-Up (https://ots.de/vwCPLm)Pressekontakt:Sebastian Striegel0176 20129998 | presse@pinotandrock.comSilas PfeiferReferent Presse & Öffentlichkeitsarbeitsilas.pfeifer@reservix.de | www.reservix.netOriginal-Content von: KonTent Champion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138544/5764160