Das auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien spezialisierte Münchener Startup Tozero hat mit der Lieferung von recyceltem Lithium an seine ersten kommerziellen Kunden begonnen. Das Material stammt aus der eigenen Pilotanlage in Karlsfeld. Diese hydrometallurgische Pilotanlage nahe München hatte Tozero im vergangenen Jahr in Betrieb genommen. Das dort angewandte Verfahren ist eine Eigenentwicklung des Startups. Dieser "hochmoderne Hydrometallurgieprozess" ...

