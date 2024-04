Der Silbermarkt erlebt aktuell eine deutliche Korrektur. Mit einem aktuellen Kurs von 27,03 US-Dollar pro Unze hat das Edelmetall in den letzten 24 Stunden einen Rückgang von 3,5 % verzeichnet. Dies setzt einen negativen Trend der letzten fünf Handelstage fort, in denen der Preis um 6,5 % gefallen ist. Diese Entwicklungen könnten den Grundstein für eine umfassende Analyse der zukünftigen Bewegungen im Silbermarkt legen.Marktpsychologie und historische PerspektivenInmitten der Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten zeigt der ...

