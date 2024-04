DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 24. April (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Evotec SE, Jahresergebnis (15:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1Q 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q *** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Wintershall Dea AG, Ergebnis 1Q 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q 08:00 NL/Heineken NV, Trading Update 1Q *** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei DZ Capital Markets Conference zu "Central bank money in the 21st century" *** 09:30 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q *** 09:35 DE/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei EZB-Konferenz zu Zahlungsverkehr *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: 88,8 zuvor: 87,8 Lagebeurteilung PROGNOSE: 88,6 zuvor: 88,1 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 88,9 zuvor: 87,5 10:30 DE/Eon SE, PG zur Vorstellung der vierten H2-Bilanz *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), Kapitalmarktprognose 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an geldpolitischem Dialog mit Finanzausschuss des Bundestags 11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2034 im Volumen von 4,0 Mrd EUR *** 13:00 CN/Volkswagen AG (VW), China Capital Markets Day 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Justizminister Buschmann und Gesundheitsminister Lauterbach, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analysten- und Investorenkonferenz 1Q *** 14:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pk zur Frühjahrsprojektion der Bundesregierung, Berlin *** 14:30 US/AT&T Inc, Ergebnis, 1Q *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März PROGNOSE: +2,6% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm *** 15:00 LU/RTL Group SA, HV *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: k.A. zuvor: -10,4 Punkte *** 16:30 US/Boeing Co, Ergebnis, 1Q *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q *** 22:05 US/Ford Motor Co, Ergebnis, 1Q *** 23:00 US/International Business Machines, Ergebnis, 1Q - DE/Vitesco Technologies Group AG, HV - DE/Einhell Germany AG, Jahresergebnis - Bundeskanzler Scholz, Treffen mit Großbritanniens Premierminister Sunak ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- k.A. = keine Angaben

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

April 23, 2024

