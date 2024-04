© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E



Der Gold- und Kupferproduzent Freeport-McMoran hat am Dienstag seine Quartalszahlen präsentiert. Diese fielen zwar gut aus, scheinen bislang aber nicht überzeugen zu können. Die Hintergründe.Für die Aktie von Freeport-McMoRan ging es in diesem Jahr bislang steil bergauf. Angetrieben durch stark gesteigene Rohstoffpreise insbesondere Gold und Kupfer, wofür das Unternehmen einer der weltweit größten Förderer ist, verteuerten sich die Papiere seit dem Jahreswechsel um 15 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr stehen sogar beachtliche 25 Prozent zu Buche. Grund hierfür ist unter anderem auch, dass es der Aktie gelungen war, sich aus einer Seitwärtskonsolidierung zu befreien und in Richtung neuer …