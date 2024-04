Das FNG-Siegel dient primär der Qualitätssicherung nachhaltiger Geldanlagen. Ein Gütezeichen wie ein GNPO-Label behauptet sich aber nur, wenn damit Vertriebsvorteile einhergehen. Qualität sollte sich in Form von Mittelzuflüsse bezahlt machen. Genau das hat nun die (erste) wissenschaftliche Studie "In Labels we Trust? The Influence of Sustainability Labels in Mutual Fund Flows" herausgefunden. Darin heißt es: ...

