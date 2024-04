Die Commerzbank-Aktie ist am Dienstag auf den höchsten Stand seit zehn Jahren gestiegen. Für frischen Rückenwind sorgte Konzernvorstand Manfred Knof. Er bekräftigte das Gewinnziel der Bank für 2027. Im laufenden Jahr hat der Kurs nun bereits fast 29 Prozent zugelegt. Das Ende scheint trotzdem noch nicht erreicht.Die Aktie der Commerzbank ist am Dienstag im erholten DAX auf den höchsten Stand seit 2014 geklettert. Im laufenden Jahr liegt sie nun fast 29 Prozent im Plus und hat damit sogar die Deutsche ...

