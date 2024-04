Die neue Identität des Unternehmens untermauert seine Position als globales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das die Marken der Zukunft vorantreibt

NEWARK, Kalifornien, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC), ein weltweit führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das bisher unter dem Handelsnamen Concentrix + Webhelp firmierte, gab heute das Rebranding in Concentrix und die Weiterentwicklung seiner Marke bekannt.



Der Name Concentrix steht für das Konzept der konzentrischen Kreise und spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, seinen Fokus stets auf seine Mitarbeitenden und Kunden zu richten - ein Konzept, das heute noch genauso aktuell ist wie zur Zeit der Namensgebung. Die neu gestaltete visuelle Identität repräsentiert die Technologie und die transformativen Lösungen von Concentrix, die die Stärke der Marken der Zukunft unterstützen.

Das Rebranding unterstreicht das kontinuierliche Engagement des Unternehmens, ein umfassendes und unvergleichliches Portfolio an Kompetenzen zu vereinen. Mit einem erweiterten Angebot an generativen KI-Lösungen, digitalen Kompetenzen und hochwertigen Dienstleistungen ist das Unternehmen davon überzeugt, dass es noch nie so gut aufgestellt war, um schnell und in großem Umfang vollständig integrierte Komplettlösungen im gesamten Unternehmen bereitzustellen.

"Mit diesem Rebranding festigen wir unsere Position als führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das menschenzentriert, technologiegetrieben und intelligenzgesteuert ist", so Chris Caldwell, Präsident und CEO von Concentrix. "Ganz gleich, ob es um die Schaffung bahnbrechender Markenerlebnisse, die Entwicklung und Skalierung sicherer KI-Technologien oder den Betrieb digitaler Abläufe geht: Wir bieten vollständig integrierte Lösungen, die den anspruchsvollsten Herausforderungen unserer Kunden Rechnung tragen."?

Mehr als 2.000 Kunden von Concentrix profitieren bereits von einer soliden, ausgewogenen Präsenz, die von globaler Konsistenz, lokaler Marktexpertise und einem erstklassigen Portfolio an Kompetenzen unterstützt wird, die auf die Entwicklung, den Aufbau und den Betrieb der innovativen Lösungen des Unternehmens ausgerichtet sind.

Über uns: Erleben Sie die Power von Concentrix

Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC) ist ein weltweit führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das die besten Marken der Welt unterstützt - heute und in Zukunft. Wir sind menschenzentriert, technologiegetrieben, intelligenzgesteuert. Jeden Tag entwerfen, entwickeln und realisieren wir vollständig integrierte End-to-End-Lösungen in kürzester Zeit und in großem Umfang für das gesamte Unternehmen und helfen so mehr als 2.000 Kunden bei der Lösung ihrer anspruchsvollsten geschäftlichen Herausforderungen. Ganz gleich, ob es um die Schaffung ungeahnter Markenerlebnisse, die Entwicklung und Skalierung sicherer KI-Technologien oder den Betrieb digitaler Lösungen mit globaler Konsistenz und Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten geht: Wir haben alles im Griff. Wir haben uns dazu verschrieben, die Vernetzung, die Interaktion und das Wachstum der Unternehmen zu verändern. Unser Ziel ist es, Erfolg neu zu definieren. Wir bieten ungeahnte Ergebnisse in allen wichtigen vertikalen Bereichen in über 70 Ländern. Praktisch überall. Besuchen Sie concentrix.com, um mehr zu erfahren.

