© Foto: adobe.stock.com



Nun ist es amtlich. Gold konsolidiert die eindrucksvolle Rallye der letzten Wochen und Monate. Das Edelmetall sieht sich aktuell einem kräftigen Preisverfall ausgesetzt.Bislang mündete noch jede Rallye in einer Konsolidierung Bislang mündete noch jede Rallye an den Finanzmärkten in einer wie auch immer gearteten Konsolidierung oder gar Korrektur. Das erleben derzeit auch KI-Highflyer, wie Nvidia und Super Micro Computer. Die Aktienkurse von Nvidia und Super Micro Computer kamen zuletzt mächtig unter die Räder. Anleger machten nach den fulminanten Aufwärtsbewegungen Kasse. Womöglich ist hier aber bereits das Gröbste überstanden. Und auch bei Gold zeigten sich nach der langen und intensiven …