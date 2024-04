DJ S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft im April verlangsamt

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im April verlangsamt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 50,9 von 52,1 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 49,9 von 51,9 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 52,0 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging auf 50,9 von 51,7 Punkten zurück. Hier hatte die Prognose auf 52,0 gelautet.

"Der US-Wirtschaftsaufschwung hat zu Beginn des zweiten Quartals an Dynamik verloren, und die Befragten der Flash-PMI-Umfrage meldeten im April ein unter dem Trend liegendes Wachstum der Geschäftstätigkeit", sagte Chefökonom Chris Williamson. "In den kommenden Monaten könnte die Dynamik weiter nachlassen, denn im April gingen die Auftragseingänge zum ersten Mal seit sechs Monaten zurück, und die Erwartungen der Unternehmen für die künftige Produktion fielen angesichts der zunehmenden Besorgnis über die Aussichten auf ein Fünfmonatstief."

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2024 09:54 ET (13:54 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.