Die VEMA beklagt zu lange Bearbeitungszeiten bei den Versicherern und die Zeichnungsgrenzen in der gewerblichen Sachversicherung. Eine neue Zeit benötige neue Lösungen, so der VEMA-Vorstand. Das Problem sieht die VEMA nicht allein aufseiten der Versicherer und sie will aktiv an den Lösungen mitarbeiten. Die VEMA erweitert ihre Agenda und hat dabei insbesondere zwei Themen im Blick. Als eines der wichtigsten Ziele nennt Dr. Johannes Neder, seit März 2023 VEMA-Vorstand für Produktmanagement und Marketing, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...