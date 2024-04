Die Aktie von Plug Power springt am Dienstag im frühen US-Handel um etwa sechs Prozent nach oben. Der Wasserstoff-Konzern gab bekannt, dass er die Nennkapazität seiner Wasserstoffanlagen in Georgia und Tennessee erreicht hat und dass sein Joint Venture in Louisiana mit Olin auf der Zielgeraden ist.Plug Power sagte, dass seine Wasserstoffanlage in Georgia, die das größte Protonenaustauschmembran-Elektrolysesystem in den USA beherbergt, seit Anfang April stabil mit einer Rate von 15 Tonnen pro Tag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...