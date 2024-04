Freiburg/Breisach (ots) -Die Moderatorin Bahar Kizil ist das neue Gesicht des Talent Contest von Pinot and Rock in Breisach. Das ehemalige Mitglied einer der erfolgreichsten weiblichen Popbands Deutschlands wird eine zentrale Rolle bei der Festivalpremiere einnehmen und neben einer eigenen Performance den Talent Contest vor Ort moderieren. Die drei Finalisten des Contests (aus weit über 100 Bewerbungen) treten am Festivalsonntag neben Größen wie Sarah Connor, Joris und Nico Santos auf.Bahar ist eine international bekannte Künstlerin mit über 1,5 Millionen verkauften Tonträgern. Bekannt als Sängerin, Songwriterin und Performerin, wurde die deutsch-türkische Moderatorin 2006 als Mitglied der Band Monrose über Nacht zum Star. Gemeinsam brachte die Band vier Alben und elf Singles auf den Markt - darunter etliche Nummer-1-Hits in mehreren Ländern. Auch nach ihrer Monrose-Ära ist Bahar ein gern gesehener Gast großer TV-Produktionen (u.a. "Johannes B. Kerner Show", "TV Total", "Markus Lanz"). Sie produzierte Songs für Soundtracks, stand auf Musical- oder Theaterbühnen und wird als Sängerin, Testimonial und Moderatorin gebucht. 2017 belegte sie in der RTL-Tanzshow "Dance Dance Dance" zusammen mit ihrer Partnerin Sandy Mölling ("No Angels") den 2. Platz.In diesem Sommer wird sie beim Pinot and Rock Festival als Moderatorin für den Talent Contest fungieren und Nachwuchstalenten eine Plattform bereiten sowie selbst Teil des Line-Ups sein. Fans dürfen sich somit auf einen weiteren Stargast freuen.Festivaltickets gibt es ab sofort unter www.pinotandrock.com und www.reservix.de.Konzert-Übersicht:Do 04.07.2024 Peter Fox | Alli Neumann | Black Sea Dahu | u. viele mehrFr 05.07.2024 Die Fantastischen Vier | Milky Chance | und viele mehrSa 06.07.2024 Scorpions | Alice Cooper | Suzi Quatro und viele mehrSo 07.07.2024 Sarah Connor | Nico Santos | Joris | und viele mehrDownload Pressefotos Line-Up (https://ots.de/UwvRQp)Pressekontakt:Sebastian Striegel0176 20129998 | presse@pinotandrock.comSilas PfeiferReferent Presse & Öffentlichkeitsarbeitsilas.pfeifer@reservix.de | www.reservix.netOriginal-Content von: KonTent Champion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138544/5764228