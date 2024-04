DJ Redcare Pharmacy kann künftig E-Rezepte über die App einlösen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Wie das niederländische Unternehmen mitteilte, hat die Gematik, die Nationale Agentur für Digitale Medizin in Deutschland, den "E-Health-CardLink" von Redcare zugelassen. Kunden können damit in Zukunft elektronischen Rezepten über ihre Gesundheitskarte und ihr Mobiltelefon einlösen. Das Produkt wird voraussichtlich Anfang Mai in der deutschen Shop Apotheke App verfügbar sein.

"Dies ist ein bedeutender Meilenstein sowohl für Redcare Pharmacy als auch für die grundlegende digitale Transformation der Gesundheitslandschaft in Deutschland", sagte Redcare-CEO Olaf Heinrich. "Endlich kommen alle Vorteile, die das digitalisierte Rezept mit sich bringt, den Patientinnen und Patienten zu Gute." Mit der elektronische Gesundheitskarte, einem Smartphone und der Redcare-App könnten Rezept nun jederzeit und von überall eingelöst werden.

E-Health-CardLink ist eine zusätzliche Einlösemöglichkeit für E-Rezepte neben der bereits bestehenden eGK-Stecklösung in stationären Apotheken, der Gematik-App und der gedruckten Version des E-Rezepts mit QR-Code.

