Das Life-Science-Konglomerat Danaher weiß am Dienstag mit seinen Zahlen zu überzeugen. Die Aktie ist gefragt und legt deutlich zu.Hohes Dividenden- und Kurswachstum in einer Aktie Das US-amerikanische Life-Science-Unternehmen Danaher ist vor allem unter Anlegern bekannt und beliebt, die auf eine Dividendenwachstumsstrategie setzen - also auf Unternehmen, die sich vor allem durch ein überdurchschnittlich hohes Dividendenwachstum und weniger durch eine bereits hohe Ausschüttungsrendite auszeichnen. In den vergangenen fünf Jahren hat der Konkurrent des deutschen Herstellers für Labor- und Verbrauchsmaterialien Sartorius seine Dividenden im Mittel jährlich um 12,1 Prozent gesteigert und kommt …