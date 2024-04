Am Wochenende erfolgte das Halving beim Bitcoin, was in der Vergangenheit häufig der Startschuss einer massiven Rallye war. Doch dieses Mal haben wir bereits zuvor stark steigende Kurse gesehen. Beginnt jetzt erst der wirkliche Bullenmarkt für Kryptowährungen oder ist er schon vorbei? Der Bitcoin notiert aktuell bei rund 66.000 US-Dollar und damit unter seinen Hochs aus den vergangenen Wochen. Viele Anleger überrascht das, denn nach dem am Wochenende ...

