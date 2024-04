Die Aktie von Delivery Hero (WKN: A2E4K4) schiebt sich am Dienstag mit einem Plus von +8% an die MDAX-Spitze. Hintergrund ist eine außerordentlich positive Analysteneinschätzung. Gibt es bei dem Wert jetzt tatsächlich ein derart hohes Kurspotenzial? Delivery Hero vorgestellt Die Delivery Hero SE mit Sitz in Berlin betreibt eine Online-Bestell- und Lieferplattform für Mahlzeiten, Lebensmittel und andere Waren des täglichen Bedarfs. Die Tochterunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...