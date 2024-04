Tagesausblick für 24.04.: DAX deutet Trendwende an. Ifo-Index und Meta im Blickpunkt

Mehrheitlich gute Unternehmensdaten gaben dem DAX® heute den nötigen Schwung, um 18.000 Punktemarke wieder zu überschreiten. Daten zum US-Häusermarkt lieferten erneut einen Beweis für die aktuell robuste US-Konjunktur und stimulierten gemeinsam mit guten Geschäftszahlen von US-Konzernen die US-Indizes zum Handelsstart. Morgen steht der Ifo-Index zur Veröffentlichung an. Zudem werden erneut Geschäftszahlen von US-Blue Chips erwartet.

An den Anleihemärkte stabilisierten die Notierungen auf dem Niveau der vergangenen Tage. Die Rendite schlossen somit weiterhin auf relativ hohem Niveau. Im Nahen Osten zeichnet sich aktuell keine weitere Eskalation ab. Gold und Silber standen damit weiter unter Druck. Der Ölpreis konnte sich hingegen nach dem Rücksetzer der zurückliegenden Tage stabilisieren. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil pendelte sich bei rund 87,50 US-Dollar ein.

Unternehmen im Fokus

Aixtron und Delivery Hero profitierten von positiven Analystenkommentaren. Die Commerzbank schob sich auf EUR 13,90 und damit auf den höchsten Stand seit März 2018. Der Gesundheitskonzern Fresenius und dessen Tochter Fresenius Medical Care setzten den Erholungskurs der zurückliegenden Tage heute fort und ließen ihre jeweilige 200-Tage-Durchschnittslinie hinter sich. Merck und Sartorius wurden von guten Zahlen des US-Konkurrenten Danaher beflügelt. MTU Aero Engines stieg über EUR 218 und deutet nun eine Trendwende an. Die Münchener Rück meldete Eckdaten zum abgelaufenen Quartal und konnte dabei die Analystenschätzungen deutlich übertreffen. Anleger quittierten die Daten mit einem Kursaufschlag. SAP meldete Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. Operativ verbuchte der Softwarekonzern einen Verlust. Das Management zeigte sich dennoch optimistisch für das Gesamtjahr. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursplus.

Cypersecurity-Konzerne wie Crowdstrike und Palo Alto legten im frühen US-Handel deutlich zu. Alphabet näherte sich wieder dem Allzeithoch.

Morgen werden unter anderem AT&T, Boeing, Carrefor, CureVac, Evotec, Ford, IBM, Kone, Meta Platforms, Roche und Varta Geschäftszahlen veröffentlichen. RTL Group lädt zur Hauptversammlung und VW lädt zum Capital Markets Day zum China-Geschäft.

Wichtige Termine:

Germany-Ifo Changes

Habeck presents govt's spring econ projections

United States-Durables

ECB's Tuominen and McCaul speak at academic event

ECB's Schnabel speaks at book festival

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.161/18.219/18.322/18.408 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.398/17.600/17.652/17.742/17.903 Punkte

Dem DAX® gelang der Ausbruch über den Kreuzwiderstand bei 17.903 Punkten. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren zeigen weiter nach oben. Damit eröffnet sich die Chance auf eine Erholung bis 18.161/18.219 Punkte. Der einstige Widerstand bildet nun die Unterstützung. Bei Rücksetzern unter 17.903 Punkte könnte die Stimmung rasch wieder drehen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 28.02.2024 - 23.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 24.04.2019 - 23.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

