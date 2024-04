Institutionen halten 67% der Walt Disney Aktie (NYSE:DIS) und gelten somit als einflussreichste Gruppe unter den Aktionären. Eine solch gewichtige Beteiligung institutioneller Investoren wird oft als Zeichen der Glaubwürdigkeit und als wünschenswertes Merkmal bei einzelnen Anlegern angesehen. Mit den größten Anteilen unter ihnen sind Vanguard Group, Inc. mit 8,3%, gefolgt von BlackRock, Inc. und State Street Global Advisors, Inc. Eine Studie legt nahe, dass die Top 25-Aktionäre weniger als die Hälfte der Anteile kontrollieren, was auf eine breite Streuung der Aktien hinweist. Analystenschätzungen sind ebenfalls ein wichtiger Indikator, den es zu berücksichtigen gilt, da diese oft Anhaltspunkte für die Performance einer Aktie bieten können.

Direkt zum Konsum: Disney's [...]

Hier weiterlesen