Die Provinz Guangdong im südlichen China sieht sich nicht nur schweren Überschwemmungen (hier Bilder) gegenüber, die 127 Millionen Menschen bedroht, sondern auch einer extremen Hitzewelle, die sich über Indien und Südostasien erstreckt. Der Indische Metrologische Dienst verzeichnet einen alarmierenden Anstieg des Hitzestresses in den letzten 40 Jahren. China: Katastrophale Überschwemmungen in Guangdong Am Sonntag hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...