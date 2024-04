EQS-News: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): Personalie

Garbsen, den 23. April 2024 - Der Aufsichtsrat der LPKF Laser & Electronics SE hat beschlossen, den Vertrag von Dr. Klaus Fiedler als Vorstandsvorsitzender bis zum 31. Dezember 2028 zu verlängern. "LPKF hat seit dem Eintritt von Klaus Fiedler vor etwas mehr als zwei Jahren einen umfassenden Wandel vollzogen. Mit seinem strategischen Weitblick, seinem konsequenten Handeln und seiner Führungsstärke hat Klaus Fiedler LPKF nicht nur erfolgreich durch eine Phase globaler Krisen geführt, sondern auch die führende Position von LPKF im Bereich innovativer laserbasierter Lösungen nachhaltig gestärkt", sagt Jean-Michel Richard, Aufsichtsratsvorsitzender von LPKF. "Mit der Vertragsverlängerung bestätigen wir das in ihn gesetzte Vertrauen, den Wandel des Unternehmens zu vollenden und LPKF auf Erfolgskurs zu bringen. Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass LPKF unter Klaus Fiedlers Führung bestens gerüstet ist, den Wandel zu beschleunigen und einen spürbaren Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen".



Klaus Fiedler bedankte sich für das Vertrauen des Aufsichtsrats. "Ich freue mich sehr darauf, den begonnenen Wandel mit Unterstützung des Führungsteams und der Mitarbeiter von LPKF fortzusetzen. Auf der Grundlage erstklassiger Technologien haben wir unser Produktportfolio sorgfältig auf skalierbares Wachstum ausgerichtet und LPKF so positioniert, dass wir der Halbleiter- und Biotech-Industrie hoch-differenzierte Lösungen anbieten können. Wir werden uns weiterhin auf operative Exzellenz konzentrieren und unermüdlich unser Ziel verfolgen, profitables und nachhaltiges Wachstum zu erzielen".



Über LPKF

Die LPKF Laser & Electronics SE ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000).







Kontakt:

Bettina Schäfer, Senior Manager Investor Relations & Corporate Communication

investorrelations@lpkf.com



