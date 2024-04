DJ Kering erwartet deutlichen Betriebsgewinn-Rückgang im 1. Halbjahr

PARIS (Dow Jones)--Der Gucci-Eigentümer Kering hat für das erste Halbjahr 2024 einen deutlich niedrigeren Betriebsgewinn in Aussicht gestellt, nachdem sich das Geschäft in den ersten drei Monaten merklich abgekühlt hat. Der französische Luxusgüterkonzern wies für das erste Quartal einen Umsatz von 4,504 Milliarden Euro aus, was auf berichteter Basis einem Rückgang von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Auf vergleichbarer Basis sank der Umsatz um 10 Prozent. Der Umsatz entsprach dem auf 4,51 Milliarden Euro lautenden Analystenkonsens von Visible Alpha.

"Während wir einen schwierigen Start in das Jahr erwartet hatten, haben die schleppenden Marktbedingungen, insbesondere in China, und die strategische Neupositionierung einiger unserer Häuser, beginnend mit Gucci, den Abwärtsdruck auf unsere Umsatzerlöse noch verstärkt", sagte Chairman und CEO Francois-Henri Pinault.

