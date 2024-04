OCTO hat derzeit über 6 Millionen vernetzte Nutzer und verfügt über die weltweit größte Datenbank mit Telematikdaten, die aus über 610 Milliarden gefahrenen Kilometern und über 525.000 bestätigten Versicherungsfällen stammen.

ROM, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corrado Sciolla wurde zum neuen Chief Executive Officer (CEO) und Mitglied des Verwaltungsrats von OCTO ernannt, einem führenden Unternehmen für Telematik- und Datenanalysedienste für die Sparten Versicherung, Fuhrparkmanagement und intelligente Mobilität.



Corrado Sciolla, der zuvor Geschäftsführer von Wind, Präsident der BT Group Europe und CEO von Cedacri war, wird das globale Unternehmen von Italien aus leiten, um seine führende Position im Bereich der vernetzten Mobilität zu festigen. In seine neue Rolle bringt er umfangreiche Erfahrungen in der Führung international renommierter Unternehmen, einen Fokus auf technologische Entwicklung und Datenmanagement sowie seine in über 20 Jahren Dienstleistungsentwicklung in vertikalen Märkten erworbenen Kompetenzen ein - entscheidende Faktoren, um den Erfolg des Unternehmens zu sichern.

Fabio Sbianchi, Gründer und Präsident von OCTO, meinte dazu: "Wir freuen uns, Herrn Sciolla zu begrüßen und ihn mit der Aufgabe zu betrauen, nach einer schwierigen Zeit des Wandels ein neues Kapitel aufzuschlagen. Herr Corrado ist eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit. Er hat bereits bewiesen, dass er in der Lage ist, das Beste aus Technologie- und digitalen Dienstleistungsunternehmen herauszuholen. Wir zählen auf seine Fähigkeiten, um unser Unternehmen zu vergrößern und unsere Ziele zu erreichen."

Über OCTO

Seit über 20 Jahren entwickeln wir integrierte Lösungen, die es uns ermöglichen, unseren Kunden immer zur Seite zu stehen und sie dabei zu unterstützen, die Chancen der intelligenten Mobilität und der digitalen Transformation zu nutzen. Künstliche Intelligenz, IoT und Datenanalyse sind die Schlüsselelemente für die Entwicklung von Dienstleistungen und Produkten für die Herausforderungen, denen sich Unternehmen im Bereich Smart Cities und Smart Mobility stellen müssen.

Unsere skalierbare Analyseplattform ermöglicht es Versicherern, Autoherstellern, Vermietungsunternehmen und öffentlichen Verwaltungen, die Produktivität zu erhöhen und die Sicherheit zu verbessern, während gleichzeitig die Fahrzeugnutzung und das Nutzererlebnis verbessert werden.

Schließlich lenkt eine klare ESG-Strategie unser Marktangebot auf die Entwicklung von Lösungen, die sich auf die Energiewende und datengesteuerte intelligente Stadtplanung konzentrieren. Unsere Vision Zero: Null Unfälle, Null Verkehr, Null Umweltverschmutzung steht in vollem Einklang mit den globalen Nachhaltigkeitszielen.

OCTO hat derzeit über 6 Millionen vernetzte Nutzer und verfügt über die weltweit größte Datenbank mit Telematikdaten aus über 610 Milliarden gefahrenen Kilometern und über 525.000 bestätigten Versicherungsfällen.

