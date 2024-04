Starke Konjunkturdaten und kräftige Inflationszahlen aus den USA sorgten für steigende Staatsanleiherenditen und fallende Aktienmärkte. Auch in Europa deutet sich angetrieben durch den Industriesektor und einen beginnenden Lageraufbauzyklus eine Verbesserung der konjunkturellen Aussichten an. Das zeigt unter anderem der kräftige Zuwachs des ZEW-Index. In den USA sind die Verbraucherpreise im März mit +0,4 Prozent versus Vormonat stärker als erwartet gestiegen. Auch die Kerninflation bewegte sich über den Erwartungen und die Jahresrate verharrte bei 3,8 Prozent. Zusammen mit starken Einzelhandelsumsätzen, die ...

