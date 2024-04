© Foto: J. David Ake/AP/dpa



Die hartnäckige Inflation in den USA hat das Thema Zinserhöhungen wieder aufflammen lassen. An den Märkten könnte so ein Schritt zu einem Schock führen, denn niemand rechnet damit.In den letzten Monaten hat sich die Diskussion um die Zinspolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) intensiviert. Während Zinssenkungen als nächster Schritt der Fed galten, ist das Thema Zinserhöhungen nun wieder in der öffentlichen Debatte präsent. Dies ist eine bemerkenswerte Entwicklung, da die Inflation weiterhin höher als das Ziel von zwei Prozent liegt und die Fed darauf bedacht ist, frühere politische Fehler zu vermeiden. John Williams, Präsident der Federal Reserve Bank of New York, betonte kürzlich, …