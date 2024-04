Krypto News: Pepe Coin legt in einer Woche 50 % zu - So könnte es weitergehen

Auch wenn Meme Coins vom ohnehin schon volatilen Kryptomarkt den spekulativsten Bereich abbilden, können Anleger hier derzeit offenbar die höchsten Gewinne mitnehmen. Einmal mehr dominieren PEPE, FLOKI, BONK und WIF den Markt und setzen ihre Gewinnserie damit fort. PEPE ist in den letzten 24 Stunden erneut um mehr als 17 % gestiegen und gehört damit einmal mehr zu den Gewinnern des Tages. Ähnlich sieht es bei FLOKI und BONK aus. Dabei fragen sich einige Anleger, ob es nun schon zu spät für einen Einstieg ist, oder ob die Rallye weitergehen kann.

50 % in einer Woche

Es sind Zahlen, die man so nicht alle Tage sieht. Wer mit der extremen Volatilität umgehen kann, konnte in den letzten Monaten am Kryptomarkt - besonders mit Meme Coins - gutes Geld verdienen. Dabei hat auch PEPE, einer der erfolgreichsten Meme Coins des letzten Jahres, schon zum Jahresbeginn ein starkes Comeback hingelegt. Nach einer Korrektur Anfang April scheint die Rallye nun wieder weiterzugehen.

(PEPE Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

Mit dem Plus der letzten 24 Stunden summieren sich die Gewinne bei PEPE in dieser Woche bereits auf über 50 % und am Chartbild zeigt sich noch lange keine Schwächer der Bullen. Dennoch ist natürlich die Frage, wie lange das noch so weitergehen kann.

Ist es zu spät für den Einstieg?

Meme Coins sind extrem spekulativ und eine verlässliche Prognose ist hier unmöglich, allerdings sieht es derzeit stark danach aus, als würde der Trend, der sich schon im ersten Quartal abgezeichnet hat, anhalten. Meme Coins gehören Tag für Tag zu den Top Movern und wenn der Bitcoin-Kurs weiter steigt, stehen die Chancen gut, dass auch PEPE, BONK, WIF und Co. wieder zu den Coins gehören, die die digitale Leitwährung in Bezug auf die Rendite weit hinter sich lassen. Auch bis zum Allzeithoch kann der Kurs noch um 30 % steigen und derzeit spricht wenig dagegen, dass dieses nicht nochmal erreicht werden könnte.

(PEPE Kursentwicklung im letzten Jahr - Quelle: Coinmarketcap)

Steigt der Bitcoin-Kurs im Laufe des Jahres tatsächlich auf über 100.000 Dollar, wie das von den meisten Experten erwartet wird, würde das einem Plus von rund 50 % entsprechen, während PEPE, BONK und andere große Meme Coins in diesem Szenario nochmal um 500 % und mehr steigen könnten. Das Erreichen einer Marktkapitalisierung von 10 - 20 Milliarden Dollar scheint derzeit auf jeden Fall möglich zu sein. Die ganz großen Gewinne von zehntausenden Prozent sollten sich Anleger hier aber nicht mehr erhoffen, da die Bewertung inzwischen schon zu hoch ist. Bei neuen Meme Coins, die die Milliarden Dollar Marke noch nicht überschritten haben, könnte das durchaus noch gelingen, wobei Investoren derzeit vermehrt auf den neuen Dogeverse setzen.

Jetzt mehr über Dogeverse erfahren.

Hype um Dogeverse Token

Dogeverse ist ein neuer Meme Coin, der erst seit 3 Wochen im Vorverkauf erhältlich ist und dieser kurzen Zeit bereits auf die 10 Millionen Dollar Marke zusteuert, obwohl der Coin noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird. Frühe Käufer haben hier den großen Vorteil, dass der Preis zum Launch sogar noch mehrfach angehoben wird, wodurch sich bereits ein Buchgewinn ergibt. Außerdem ist $DOGEVERSE mit einer Staking-Funktion ausgestattet, bei der die APY (jährliche Rendite) mit der Größe des Staking Pools variiert und dadurch vor allem am Anfang noch extrem hoch ist.

($DOGEVERSE Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

$DOGEVERSE überzeugt nicht nur durch starke Vorverkaufszahlen und eine Staking-Funktion mit hohen Renditen, sondern auch mit dem Launch auf sämtlichen relevanten Blockchains. Schon jetzt ist der Coin auf Base, Ethereum, BSC, Polygon und Avalanche erhältlich und auch Solana soll noch folgen. Dadurch zeigen die Entwickler von Anfang an, dass sie etwas Großes planen und es sich hier vielleicht sogar um den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin handeln könnte, was vor allem für frühe Käufer extrem hohe Gewinne von tausenden Prozent bedeuten würde.

Jetzt $DOGEVERSE im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.