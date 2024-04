DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft im April verlangsamt

Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im April verlangsamt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 50,9 von 52,1 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Habeck warnt wegen chinesischer Spionage zur Wachsamkeit in Deutschland

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat nach den Festnahmen mehrerer Personen in Deutschland wegen mutmaßlicher Spionage für China zur Wachsamkeit gemahnt. "Die Lage ist ernst", sagte Habeck dem Nachrichtenportal t-online. "Die Welt ist nicht nur freundlich zu Deutschland." Die Ermittlungen zeigten, dass Deutschland wachsam sein müsse.

Lindner will bei Kapitalmarktunion Verbriefungen in den Blick nehmen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich dafür stark gemacht, im Rahmen der Beratungen zur europäischen Kapitalmarktunion den Verbriefungsmarkt in Europa neu zu beleben. "Wir haben in Europa einige Tools nicht mehr im Werkzeugkasten, etwa die Verbriefungen sind viel weniger stark jetzt in unserem wirtschaftlichen Alltag zu finden, als eigentlich möglich und nötig", sagte Lindner in einer Videobotschaft zum Deutschen Bankentag in Berlin. "Deshalb werden wir bei der Capital Markets Union in den nächsten Wochen und Monaten genau das Instrument der Verbriefung in den Blick nehmen, damit es die Möglichkeiten, Geschäft zu finanzieren, verbessert", kündigte der Finanzminister an.

Nagel macht Vorschläge für Ausgestaltung von Edis

Die Länder des Euroraums müssen aus Sicht von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel vor der Einführung einer gemeinsamen Sicherungseinrichtung für Bankeinlagen (European Deposit Insurance Scheme - Edis) die von ihnen beeinflussbaren Risiken eines solchen Systems "signifikant reduzieren". In einer Rede beim Deutschen Bankentag machte Nagel laut veröffentlichtem Redetext einige Vorschläge dazu, wie das gelingen könnte.

Scope: Frankreich und Belgien müssen fiskalische Probleme angehen

Frankreich und Belgien, deren Ratingausblick Scope mit "negativ" bewertet, laufen aus Sicht der Ratingagentur Scope Gefahr, ihre finanziellen Engpässe nicht vollständig anzuerkennen. "Regierungspläne, die nur darauf abzielen, die öffentlichen Staatsverschuldung auf dem derzeitigen hohen Niveau zu stabilisieren, implizieren, dass die Verschuldung bei der nächsten Krise weiter steigt", schreibt Scope-Analystin Alvise Lennkh-Yunus in einer Analyse.

BoE-Chefvolkswirt sieht Zinssenkung in weiter Ferne

Eine erste Senkung des Leitzinses durch die Bank of England (BoE) liegt noch in weiter Ferne. BoE-Chefökonom Huw Pill sagte, dass es seit März, als er sich dafür aussprach, den Leitzins vorerst auf einem 16-Jahreshoch zu belassen, kaum Neuigkeiten über die britische Wirtschaft gegeben habe. "Wir machen zwar zufriedenstellende Fortschritte bei der Rückführung der Inflation auf das Zielniveau, aber in meinem Basisszenario liegt der Zeitpunkt für eine Senkung des Leitzinses noch in weiter Ferne", sagte Pill. "Die Kombination aus wenigen Nachrichten und dem Verstreichen der Zeit hat eine Leitzinssenkung etwas näher gerückt."

G7-Cyber-Expertengruppe probt grenzüberschreitende Koordination

Cyber-Experten der sieben wichtigsten Industrieländer (G7) haben am 17. April eine Übung zur grenzüberschreitenden Kommunikation und Koordinierung ihrer Reaktionen abgehalten. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte, wurde ein schwerwiegender Angriff auf Finanzmarktinfrastrukturen und -unternehmen simuliert. Beteiligt waren 23 Behörden, darunter Finanzministerien, Zentralbanken, Bank- und Marktaufsichtsbehörden sowie Unternehmen. Ziel der Übung war es, die Widerstandsfähigkeit des Sektors zu erhöhen und mögliche Störungen durch solche Vorfälle zu minimieren.

USA

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Apr +5,1% gg Vorjahr

Neubauverkäufe März Bestand 8,3 Monate

Neubauverkäufe Feb revidiert auf 637.000 (vorl: 662.000)

Neubauverkäufe März +8,8% auf 693.000 (PROG: 669.000)

DJG/DJN/AFP/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2024 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.