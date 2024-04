Wirtschafts- und Finanztermine im ÜberblickAm Mittwoch stehen zahlreiche Quartalsberichte und Hauptversammlungen internationaler Unternehmen an. Zu den Frühveröffentlichern zählen Svenska Handelsbanken, Credit Suisse und Roche mit ihren Q1-Zahlen. Weiterhin präsentieren Unternehmen wie Evotec, Air Liquide und Volvo Car ebenfalls Quartalsergebnisse. In Deutschland richten sich die Augen auf die Hauptversammlungen von Vitesco in Regensburg und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...