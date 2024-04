The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.04.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.04.2024



ISIN Name

AU000000AC89 AUSCANN GROUP HLDGS O.N.

AU000000AVZ6 AVZ MINERALS LTD.

AU000000ORM3 ORION METALS LTD

AU000000POW6 PROTEAN ENERGY LTD.

AU0000114522 FIREFINCH LTD

CA05259R1073 AUSTRALIS CAPITAL INC.

CA07987E1016 BELLROCK BRANDS INC.

CA08208P1071 BENJAMIN HILL MINING CORP

CA09173X1096 BITRUSH CORP.

CA1358702027 CANADIAN GOLDCAMPS CORP.

CA19260U1084 COINANALYST CORP.

CA28660W2004 ELIXXER LTD

CA4234071054 HELLO PAL INTERN. INC.

CA45073W1068 I3 INTERACTIVE INC.

CA45175C1077 IKANIK FARMS INC.

CA4622024095 IONIC BRANDS CORP.

CA5218551060 LEANLIFE HEALTH INC.

CA5317063074 LIDA RESOURCES INC

CA55183P1071 LYNX GLOBAL DIGITAL FINL.

CA58406X1050 MEDCOLCANNA ORGANICS

CA68629J2056 ORION NUTRACEUTICALS INC.

CA70538A1012 PEEKABOO BEANS

CA83344G1054 SNOWY OWL GOLD CORP.

CA87250P1080 TGS ESPORTS INC.

CA9190672076 VALDOR TECH. INTL

CA92941F1053 WPD PHARMACEUTICALS

CA94412Y1007 WAY OF WILL INC.A

CA98422K1093 XRAPPLIED TECHNOLO. INC.

FI0009010227 TECNOTREE OYJ

GB00BF2P1260 SILVER BEAR RES LS-,001

GB00BP41S218 SAVANNAH ENERGY LS 0,001

IT0005252728 BREMBO S.P.A. NOM.

SG1J47889782 HYFLUX LTD

SG1P73919000 MIDAS HOLDINGS LTD.SD-,04

SG2G19997136 SINO GRAND.FOOD GRP

US1572143055 CEZ AS UNSP.ADS/1/2 O.N.

US1717571079 CIDARA THERAPEUT.DL-,0001

US5526761086 M.D.C. HLDGS DL -,01

XS0919410828 LA MONDIALE 13/44 FLR

XS1889107931 AVIS BUDGET FIN.18/26REGS

XS2352739184 VALLOUREC 21/26 REGS

ZAE000096541 TONGAAT-HULETT LTD RC 1

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken