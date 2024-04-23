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WKN: A3CNQU | ISIN: CA08208P1071 | Ticker-Symbol: 5YZ0
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22.04.24
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AUSCANN GROUP HOLDINGS LTD0,0270,00 %
AUSTRALIS CAPITAL INC0,0090,00 %
AVZ MINERALS LIMITED0,512-100,00 %
BELLROCK BRANDS INC0,0280,00 %
BITRUSH CORP--
BREMBO SPA11,970-0,42 %
CANADIAN GOLDCAMPS CORP0,187-100,00 %
CIDARA THERAPEUTICS INC0,480-0,62 %
COINANALYST CORP0,0010,00 %
ELIXXER LTD0,8140,00 %
FIREFINCH LIMITED0,133-100,00 %
FORGE RESOURCES CORP0,366-3,17 %
HELLO PAL INTERNATIONAL INC0,067-100,00 %
HYFLUX LTD0,1260,00 %
I3 INTERACTIVE INC0,0130,00 %
IKANIK FARMS INC0,0120,00 %
IONIC BRANDS CORP0,0050,00 %
LEANLIFE HEALTH INC0,0110,00 %
LIDA RESOURCES INC0,2560,00 %
LYNX GLOBAL DIGITAL FINANCE CORPORATION0,044-100,00 %
MDC HOLDINGS INC59,00-0,84 %
MEDCOLCANNA ORGANICS INC0,0010,00 %
MIDAS HOLDINGS LIMITED--
ORION METALS LIMITED0,0200,00 %
ORION NUTRACEUTICALS INC0,3480,00 %
PEEKABOO BEANS INC0,0050,00 %
PROTEAN ENERGY LIMITED0,0030,00 %
SAVANNAH ENERGY PLC0,3250,00 %
SILVER BEAR RESOURCES PLC0,0280,00 %
SINO GRANDNESS FOOD INDUSTRY GROUP LIMITED0,0030,00 %
SNOWY OWL GOLD CORP0,0180,00 %
TECNOTREE OYJ7,740+2.093 %
TGS ESPORTS INC0,0340,00 %
TONGAAT HULETT LIMITED0,2300,00 %
VALDOR TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC0,0110,00 %
WAY OF WILL INC0,0260,00 %
WPD PHARMACEUTICALS INC0,027-100,00 %
XRAPPLIED TECHNOLOGIES INC0,0120,00 %
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