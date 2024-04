MSCI ist die Firma, die beispielsweise hinter den gleichnamigen Indizes steht wie dem MSCI World. Der Konzern ist eine Macht in der Finanzwelt und war jahrelang als Dauerläufer an der Börse bekannt. Mit den heutigen Quartalszahlen setzt sich aber der Negativtrend im laufenden Jahr fort.Die Zahlen zum abgelaufenen Quartal, die MSCI heute präsentierte, liegen teils unter den Erwartungen. Für die ersten drei Monate wurde einen Umsatz von 680 Millionen Dollar, was 15 Prozent über dem Vorjahreswert lag, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...