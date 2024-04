DJ Beiersdorf-Aktienrückkaufprogramm startet am 24. April

FRANKFURT (Dow Jones)--Das von Beiersdorf Anfang Februar angekündigte Aktienrückkaufprogramm beginnt am morgigen Mittwoch. Enden soll das Rückkaufprogramm im Umfang von bis zu 500 Millionen Euro spätestens am 2. Dezember 2024. Auf Basis des Schlusskurses im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse vom 19. April von 135,80 Euro entspricht dies bis zu 3,682 Millionen Aktien und rund 1,48 Prozent des Grundkapitals, wie der DAX-Konzern weiter mitteilte. Das Aktienrückkaufprogramm diene ausschließlich der Einziehung von Aktien mit entsprechender Herabsetzung des Grundkapitals, der Erfüllung von aus Schuldtiteln entstehenden Verpflichtungen, die in Beteiligungskapital umgewandelt werden können, sowie der Erfüllung von Verpflichtungen aus einem etwaigen Belegschaftsaktienprogramm oder möglichen anderen Formen der Zuteilung von Aktien.

April 23, 2024

