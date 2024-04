Solana News: Update für Transaktionsprobleme enttäuscht

Solana zeichnet sich vorwiegend durch Geschwindigkeit, Effizienz und Innovation aus. Dabei kommt die Blockchain auf eine der schnellsten Transaktionsgeschwindigkeiten des Kryptomarktes, welche durch das Firedancer-Update von 65.000 TPS auf bis zu 1.200.000 TPS beschleunigt werden soll. Zuletzt kam es jedoch zu Transaktionsproblemen, die sich negativ auf Solana ausgewirkt haben. Erfahren Sie nun alles über die jüngsten Entwicklungen von dem Update bis zu seiner Wirkung.

Löst das Update die Transaktionsprobleme durch die hohe Nachfrage?

Aufgrund der hohen Nachfrage und der hohen Anzahl von Spam-Transaktionen ist die Blockchain von Solana unter ihrem eigenen Erfolg mit zeitweise höchstem DEX-Handelsvolumen aller Chains und 43 % der Stablecoin-Transaktionen zusammengebrochen.

Dabei kam es in 75 % aller Fälle zu Abbrüchen von Transaktionen. Dies hatte einen der vielversprechendsten Ethereum-Killer mit dem bärischen Sentiment des Kryptomarktes zeitweise unter Druck gebracht.

Anzahl der fehlgeschlagenen Transaktionen auf Solana | Quelle: Dune

Am 14. April wurde inzwischen das Update v1.17.31 von dem Solana-Entwickler Anza bekannt gegeben, welches die Überlastungsprobleme in den Griff bekommen soll. Dabei handelt es sich nicht um einen Fehler der Blockchain an sich, sondern nur um ein Problem mit einem einzelnen Modul. Somit lässt es sich wesentlich leichter und schneller beheben, als es bei Designproblemen der Chain möglich wäre.

Durch die Bemühungen der Entwickler-Community wurde die neue Version während der letzten Tage bereits auf 90,0 % aller Solana-Nodes installiert. Nun arbeiten sie vornehmlich an der Behebung des Stauproblemes und haben daher v1.18 vom 15. April auf später verschoben. Mit dieser Version kommen Erweiterungen für QUIC, Optimierungen bezüglich der Staus und neue Scheduler.

Betrachtet man die Auswirkungen des Upgrades, so ist laut Dune bisher nur eine geringe Verbesserung feststellbar. Denn bereits in der Zeit zwischen dem 6. und dem 12. April sowie somit vor v1.17.31 gab es einen Rückgang auf 51,65 %. Zuletzt lagen die fehlgeschlagenen Transaktionen hingegen wieder bei 69,24 %, sodass praktische keine Besserung der Umstände zu erkennen ist.

Folgen der Transaktionsprobleme von Solana auf die Blockchain

Anzahl der Nicht-Abstimmungs-Transaktionen | Quelle: TheBlock

Schon jetzt haben die Transaktionsprobleme zu einem Rückgang der Nutzeraktivität auf Solana geführt. So hat die Anzahl der monatlichen Nicht-Abstimmungs-Transaktionen von rund 873,17 Mio. im Februar auf 809,63 Mio. im März um 7,28 % abgenommen.

Anzahl der aktiven Wallets auf Solana | Quelle: TheBlock

Ebenso ging die Anzahl der aktiven Adressen auf Solana innerhalb von zwei Monaten von 1,59 Mio. auf 1,27 Mio. um 20,13 % zurück. Zudem ist eine Abnahme der neuen Adressen auf Solana feststellbar. Dennoch hatten beide Kennzahlen zuvor seit September 2023 enorme Anstiege von 114,67 % und 634,71 % verzeichnet.

Gebühreneinnahmen auf Solana | Quelle: TheBlock

Zudem gingen die Einnahmen durch Transaktionsgebühren von 5,08 Mio. USD auf 1,41 Mio. USD um 72,24 % zurück. Im selben Zuge war auch eine Abnahme des TVL (Totale Value Locked) auf Solana von 4,89 Mrd. USD auf 4,02 Mrd. USD im Umfang von 17,79 % feststellbar.

Solana-Entwickleraktivität | Quelle: DeFiLlama

Aber auch die Entwickleraktivität hat sich seit 2021/2022 von 161 Entwicklern und über 2.130 Commits auf 33 Entwickler und 864 Commits um 79,50 % und 59,44 % verringert. Dieser Trend hatte sich zuletzt sogar ein wenig beschleunigt.

Solana NFTs

Von den Top 15 der NFT-Kollektionen mit den höchsten Verkaufsvolumen in USD gehören 4 zur Blockchain von Solana. Dennoch ist unter den Top 10 lediglich eine Kollektion vertreten. Zu den beliebtesten zählen Mad Lads, Degenerated Ape Academy, sharx by sharky.fi und Froganas.

Auch die ursprünglich auf Solana gestartete NFT-Kollektion DeGods, die auf Platz 7 liegt, will nach der Migration auf Ethereum möglicherweise wieder zurückkehren. Ursprünglich wurde sie aufgrund des FTX-Kollapses auf Ethereum verlegt. Die Umorientierung ist vermutlich auf technische Gründe, Skalierbarkeit und Community-Aktivität zurückzuführen.

Blockchains nach NFT-Verkaufsvolumen | Quelle: CryptoSlam

Unter den führenden Blockchains hat Solana laut CryptoSlam mittlerweile mit 47.870.044 Transaktionen Ethereum überholt, das nur auf 47.559.637 kommt. Die hohe Nachfrage nach Solana zeigt sich auch während der vergangenen 30 Tage, als SOL mehr als 2,35 Mio. Txns verzeichnete, während es bei Ethereum nur 0,55 Mio. und bei Bitcoin 0,28 Mio. waren.

In Bezug auf USD-Handelsvolumen liegt Solana während der vergangenen 30 Tage mit 174,44 Mio. USD hingegen noch hinter Bitcoin mit 472,17 Mio. USD und Ethereum mit 254,9 Mio. USD. Auch langfristig betrachtet ist Ethereum mit einem US-Dollar-Verkaufsvolumen von 43,61 Mrd. USD noch weit vor Solana mit 5,44 Mrd. USD, das auf dem zweiten Platz liegt.

FTX-Verkäufe können Solana unter Druck bringen

Erst Anfang des Monats wurde von Bloomberg bekannt gegeben, dass die bankrotte Kryptobörse FTX 30 Mio. SOL-Token für einen Verkaufspreis von 64 USD pro Coin verkauft hat. Auf diese Weise kam es zu Verkäufen im Umfang von umgerechnet 1,9 Mrd. USD. Dieses Mal wird jedoch eine Auktion gewählt, was zu höheren Preisen führen kann. Bisher sind allerdings noch keine weiteren Details über diese bekannt.

Insgesamt hielt FTX im August 2023 55,8 Mio. Solana, was bis zu 10 % der Gesamtversorgung entspricht. Allerdings wird ein großer Anteil der Coins erst über die Zeit freigegeben, wobei am 17. Mai 2025 61.853 SOL und am 1. März 2025 7.500.000 freigeschaltet werden. Weitere 142.857 werden zwischen September 2021 und 2028 und zusätzliche 451.734 SOL zwischen Januar 2022 und 2028 monatlich linear freigegeben.

Neuer Solana-Memecoin begeistert Investoren mit seiner Fairness

Aufgrund der vielen Millionäre und der großen Nachfrage nach Solana-Memecoins sind immer mehr betrügerische Projekte entstanden, welche einfach mit dem Geld der Anleger verschwinden. Aber auch die unfairen Vorteile für frühe Investoren haben einige von Presales abgeschreckt. Deswegen hat sich der Solana-Memecoin Slothana für einen anderen Weg entschieden.

Er bietet allen Investoren im Vorverkauf dieselben Konditionen von 0,0001 SOL pro 1 SLOTH. Mit diesem fairen Konzept konnte er schnell die Herzen der Trader gewinnen und die ersten 10 Mio. USD in einem Verkaufstempo von 1 Mio. USD täglich erzielen. Mittlerweile hat der Presale bereits über 15 Mio. USD eingenommen und wird in spätestens 5 Tagen und 14 Stunden abgeschlossen sein.

Die Mission von Slothana liegt darin, gemeinsam mit der Krypto-Community und vereinter Stärke 420 USD in 420 Mio. USD zu verwandeln. Das Motto, die Fairness und auch das wahrscheinlich professionelle Team haben viele Anleger begeistert. Denn es gibt Gerüchte, dass Slothana von den Gründern von Smog stammt, der innerhalb eines Monats um über 27.700 % pumpte.

