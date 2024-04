DJ PTA-Adhoc: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG: Vorläufiges Halbjahresergebnis zum 29. Februar 2024

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Augsburg (pta/23.04.2024/20:05) - Gersthofen, 23. April 2024 - Die International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres zum 29. Februar 2024 nach jetzt vorliegenden, vorläufigen Zahlen ein Halbjahresergebnis von 93 TEUR (GJ 2022/2023: 134 TEUR) erzielt. Aufgrund des positiven, unterjährigen Geschäftsverlaufs und der gestiegenen Schüler- und Schülerinnenzahl rechnet der Vorstand weiter mit einem Betriebs- und Jahresergebnis auf oder leicht über dem des Vorjahres. Den Halbjahresabschluss zum 29. Februar 2024 wird die Gesellschaft am 24.04.2024 unter folgendem Link: https://t.ly/A4OxU und unter https://investor.isa-augsburg.com. veröffentlichen.

Aussender: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG Adresse: Wernher-von-Braun-Straße 1a, 86152 Augsburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Marcus Wagner Tel.: +49 821 455560-99 E-Mail: investor@isa-augsburg.com Website: www.isa-augsburg.com

ISIN(s): DE000A2AA1Q5 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in München

