Die Anleger an den US-Börsen hatten heute die in der laufenden Woche anstehenden Zahlen großer Tech-Unternehmen bereits vor Augen. Nach einem bislang sehr schwachen April verlagert sich der Fokus von Zinserwartungen und Nahost-Sorgen hin zur Berichtssaison-Agenda, die in dieser Woche üppig gefüllt ist. Für die Indizes ging es weiter nach oben.Am Schluss legte der Dow Jones Industrial um 0,7 Prozent auf 38.503,69 Punkte zu. Der Wall-Street-Index steuert damit auf den vierten Erholungstag in Folge ...

