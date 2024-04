Rubedo Life Sciences, ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Erforschung der zellulären Seneszenz und des Anti-Aging spezialisiert hat, gab heute eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit dem deutschen multinationalen Kosmetikunternehmen Beiersdorf AG bekannt, um innovative Hautpflegeprodukte zu entwickeln, die den Auswirkungen der Zellalterung entgegenwirken. Beiersdorf tritt Rubedo außerdem als strategischer Investor bei und hat sich über seinen Oscar Paul Corporate Venture Capital Fund an der jüngsten Serie-A-Finanzierungsrunde beteiligt.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft zwischen Rubedo und Beiersdorf steht die Erforschung neuartiger Wirkstoffe, die aus den umfangreichen Forschungsprogrammen von Rubedo stammen und speziell auf die zelluläre Seneszenz abzielen. Seneszente Zellen reichern sich mit dem Alter an und können zu altersbedingten Hautveränderungen und -pathologien beitragen. Diese Wirkstoffe werden aus Rubedos Programm für topische Dermatologie stammen, die senolytische und entzündungshemmende Eigenschaften haben.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Beiersdorf In-vitro- und In-silico-Studien durchführen und die identifizierten Wirkstoffe von Rubedo einer strengen Bewertung unterziehen. Die Zusammenarbeit wird in In-vivo-Studien am Menschen gipfeln, um die Wirksamkeit der ausgewählten Verbindungen in kosmetischen Hautpflegeformulierungen zu validieren. Rubedo hat Anspruch auf Meilensteinzahlungen und Tantieme.

"Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit Beiersdorf, einem anerkannten Weltmarktführer in der Kosmetik- und Hautpflegeindustrie, um neue Produkte gegen die Hautalterung zu entwickeln", sagte Marco Quarta, CEO von Rubedo Life Sciences. "Seit über 140 Jahren ist Beiersdorf mit globalen Marken wie NIVEA, Eucerin und La Prairie weltweit führend in der Hautpflege. Durch die Kombination der Expertise von Rubedo auf dem Gebiet der zellulären Seneszenz mit der komplementären Expertise von Beiersdorf auf dem Gebiet der Hautpflegeinnovation kann diese Partnerschaft die Landschaft der Hautpflegeprodukte revolutionieren und den Verbrauchern neue Lösungen zur Behandlung der zellulären Alterung für eine gesunde und jugendlich aussehende Haut bieten."

"Unsere Mission ist es, die Zukunft der Hautpflege durch bahnbrechende Innovationen zu definieren", kommentierte Vincent Warnery, CEO von Beiersdorf. "Durch die Partnerschaft mit Rubedo und die Kombination von Spitzenkompetenz auf beiden Seiten wollen wir die Standards in der Anti-Age-Hautpflege neu definieren."

Rubedos innovativer Ansatz bei der Entwicklung von Wirkstoffen in Verbindung mit den führenden globalen Markenplattformen von Beiersdorf wird neue Maßstäbe in der Anti-Aging-Hautpflege setzen und neue Lösungen für den milliardenschweren Gesichtspflegemarkt entwickeln.

Über Rubedo Life Sciences

Rubedo Life Sciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das ein breites Portfolio an innovativen Therapien entwickelt, die auf Zellen abzielen, die chronische altersbedingte Krankheiten verursachen. Unsere firmeneigene ALEMBIC-Wirkstoffforschungsplattform hat neuartige erstklassige kleine Moleküle entwickelt, die selektiv auf alternde Zellen abzielen, die eine Schlüsselrolle beim Fortschreiten von Lungen-, Haut-, Krebs-, neurodegenerativen, fibrotischen und anderen chronischen Erkrankungen spielen. Das Führungsteam von Rubedo setzt sich aus Branchenführern und frühen Pionieren der Chemie, Technologie und Biowissenschaften zusammen, die über Erfahrungen in der Arzneimittelentwicklung und -vermarktung sowohl bei großen Pharma- als auch bei führenden Biotech-Unternehmen verfügen. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Sunnyvale, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter www.rubedolife.com.

Über die Beiersdorf AG

Beiersdorf steht seit mehr als 140 Jahren für innovative, qualitativ hochwertige Hautpflegeprodukte sowie für eine zukunftsweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA, die weltweite Nr. 1 Hautpflegemarke*, Eucerin (Dermokosmetik), La Prairie (selektive Kosmetik) und Hansaplast/Elastoplast (Pflaster und Wundversorgung) werden Tag für Tag von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt geschätzt. Renommierte Marken wie Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, Labello, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro und Florena runden unser umfangreiches Portfolio im Unternehmensbereich Consumer ab. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf zudem ein weltweit führender Hersteller von technischen Klebebändern und bietet selbstklebende Lösungen für Industrie, Handwerk und Konsumenten.

Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 9,5 Milliarden Euro sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) von 1,3 Milliarden Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit mehr als 21.000 Mitarbeiter, die durch gemeinsame Grundwerte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose Care Beyond Skin verbunden sind. Mit seiner Geschäftsstrategie verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum ausgerichtet ist. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher, Gesellschaft und Umwelt schafft.

Quelle: Euromonitor International Limited; NIVEA nach Dachmarken in den Kategorien Körperpflege, Gesichtspflege und Handpflege; gemessen am Einzelhandelswert, 2022.

