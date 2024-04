NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Kering von 440 auf 430 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Es habe die längst erwartete Margenzielsenkung für die Kernmarke Gucci gegeben, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei erst einmal eine schlechte Nachricht, doch im Kurs schon weitgehend eingepreist. Er sieht die Chance, dass Investoren auf ein bald wieder verbessertes Wachstum durch neue Produkte setzen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2024 / 15:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2024 / 15:42 / EDT



ISIN: FR0000121485

