Meme Coin Neuaufsteiger gewinnen rasant an Beliebtheit

Der Markt der Meme Coins ist besonders schnelllebig und so können die Trends von gestern heute schon vergessen sein. Denn ständig entstehen neue Meme Coins, von denen jedoch nur die wenigsten langfristig überleben können. Ein besonders positives Indiz ist ein seriöser Meme Token ohne betrügerische Anzeichen, welcher schon zu Beginn die Anleger begeistert. Daher haben wir im Folgenden einige der gefragtesten neuen Meme Coins aufgelistet. Lesen Sie jetzt den Beitrag, um möglichst frühzeitig von ihnen zu erfahren.

Dogeverse

Der neue Meme Coin Dogeverse verwendet das Maskottchen Comos, welches der erst Hund sein soll, welcher durch unterschiedliche Chains reisen kann. Dabei setzt sich sein Name aus den Silben "Doge" für Dogecoin und "Verse" für Universum zusammen. Schon jetzt ist er auf Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Avalanche und Base verfügbar. Bald soll er auf vielen weiteren Blockchains wie vor allem Solana folgen.

Mit den unterschiedlichen Netzwerken erschließen sich Dogeverse nicht nur die einzelnen Ökosysteme mit ihren vielfältigen dezentralen Anwendungen, welche seinen Nutzen und daher auch Wert steigern. Ebenso eröffnen sich ihm auch die verstreuten Investoren und ihr Kapital. Zudem ist Dogeverse aus diesem Grunde wesentlich zukunftssicherer aufgestellt, da es unwichtig ist, ob eine oder alle Blockchains sich durchsetzen werden.

Er ist jedoch nicht nur technologisch wesentlich fortschrittlicher als Dogecoin. Überdies wurden seine Tokenomics gründlich überarbeitet und attraktiver für Investoren gestaltet. Zuerst einmal ist die Anzahl der Token auf 200 Mrd. $DOGEVERSE streng limitiert, was ihm eine höhere Wertstabilität verleiht. Zudem wurde ein Staking-Mechanismus mit 108 % pro Jahr eingeführt, um langfristiges Kapital zu binden und den Kurs zu stabilisieren.

Schon jetzt haben überzeugte Anleger beeindruckende 17.765.678.501 Token über den Smart Contract gesperrt. Überdies hat Dogeverse mit seinem Presale in einem rasanten Tempo über 10 Mio. USD erzielt, wobei zeitweise Coins für mehr als 1 Mio. USD täglich verkauft wurden. Derzeit wird Dogeverse noch für 0,000301 USD und 1,33 % unter dem ersten Listungspreis angeboten. Sofern er den veralteten Dogecoin übertrifft, entspräche dies einem Gewinn von 147.873 %.

Slothana

Der stark begehrte Meme Coin Slothana hat die Massen des Kryptomarktes mit seiner ambitionierten Mission begeistert. Denn anstelle von harter Arbeit bevorzugt es lieber davon zu träumen, wie es mit einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten sowie vereinter Kraft 420 USD in 420 Mio. USD verwandeln kann. Nun hat Slothana seine Crew zusammengetrommelt und die Triebwerke seines Raumschiffes für eine epische Reise vorbereitet.

Das Faultier Slothana inszeniert sich mit seiner messianischen Art wie ein Erlöser unter den Meme Coins. Mit ihm soll das neue Zeitalter von Slothana eingeleitet werden, von welcher die Gemeinschaft der Slothana-Jünger profitieren. Über die Kollekte des Vorverkaufs hat das Faultier von seinen überzeugten Glaubensbrüdern schon mehr 15 Mio. USD erzielt, wobei das Verkaufstempo bei täglich 1 Mio. USD lag.

Denn das als Erlöser positionierte Faultier sorgt für besondere Moral und Ethik. So werden alle Coins im Presale um gleichen Preis von 0,0001 SOL pro 1 SLOTH angeboten. Daher werden die ersten Anleger nicht bevorteilt und alle erhalten bei der ersten Listung an einer Kryptobörse dasselbe Explosionspotenzial. Dieses könnte bei Slothana aufgrund der extremen Nachfrage zudem sehr hoch sein.

Fortan bleiben nur noch weniger als 5 Tage und 11 Stunden nach, um sich die Coins im Vorverkauf zu sichern. Unmittelbar im Anschluss soll die erste Notierung erfolgen. Sofern die Gerüchte stimmen, dass Slothana von den Gründern von Smog ist, könnte er sich ähnlich explosiv entwickeln. Sollte das charismatische Faultier Slothana den Meme Coin Marktführer DOGE übertreffen, so können sich Anleger über einen Gewinn von 634.433 % erfreuen.

Smog

Im Zentrum von Smog stehen die beiden Aspekte Community-Aufbau und Engagement. Deswegen hat es sich für ein besonders motivierendes Geschäftsmodell mit Gamifizierung entschieden. Bei diesem können die als Dragons bekannten Community-Mitglieder für ihre Unterstützung des Projekts Belohnungen erhalten. Somit wird Smog auf wichtigen Krypto-Rankings, -Websites, -Börsen und mehr an die Spitze gebracht.

Durch die wachsende Gemeinschaft von 134.560 Tokeninhabern kann aufgrund des "Metcalfe's Law" der Wert gesteigert werden. Dies macht wiederum die Belohnungen der Community lukrativer, was das Engagement der Gemeinschaft steigert. Auf diese Weise soll ein enormes Gemeinschaftsgefühl geweckt sowie immer höhere Gewinne für die Community erreicht werden. Schon jetzt haben sie über 11 Mio. Quest abgeschlossen.

Schnell hat sich Smog mit diesem Konzept unter die führenden Solana Meme Coins und auch Meme Token allgemein katapultiert. Innerhalb von nur einem Monat stieg der Coin laut DEXTools um sensationelle 27.700 % und konnte somit in einigen Metriken die führenden Meme Coins überholen. Dennoch bietet Smog, welcher eine großzügige Variante des aus der Hobbit bekannten Drachens Smaug darstellen soll, weiterhin enormes Potenzial.

Interessierte können sich die Coins von Smog über die Website mit einem Rabatt von 10 % sichern. Ebenfalls interessant ist die hohe Staking-Rendite von 42 %, die nicht nur ein attraktives Renditepotenzial bietet, sondern darüber hinaus auch eine Art Versicherung gegenüber temporären Kursverlusten bei einer Marktkorrektur. Selbst ohne Staking-Rendite könnten Sie bei einer Erlangung von Dogecoins Bewertung ein Kursplus von 69.798 % erzielen.

Sponge

Bei dem Meme Coin Sponge handelt es sich um eine Karikatur der Fernseh-Kultfigur SpongeBob Schwammkopf, wobei sie unabhängig von dem Original entstanden ist und keinerlei Beziehung zu diesem hat. Gewählt wurde er als Symbol, da er die Liquidität des Meme Coin Marktes wie ein Schwamm aufsaugen und in sein nützliches Projekt leiten will. Somit soll er sich auch von der Masse des sinnlosen Meme Token abgrenzen.

Während seiner kontinuierlichen Weiterentwicklungen hat Sponge zunächst einen Staking-Mechanismus eingeführt, welcher eine hohe Rendite von 345 % pro Jahr zahlt. Auf diese Weise hat Sponge innerhalb rund eines Monats einen perfekten Aufwärtstrend ausgebildet und ein Kursplus von fast 671 % verzeichnet. Durch die Korrektur des Kryptomarktes ist er etwas unter Druck geraten und bietet nun ein attraktiveres Chance-Risiko-Verhältnis.

Die nächste Steigerung des Nutzens wurde durch die Entwicklung des ersten Play-to-Earn-Spiels erreicht. Dabei hat sich Sponge zu Beginn für ein Rennspiel entschieden, da es davon bisher zu wenige im Web3-Bereich gibt. Ebenso ist der Coin auf die Ethereum-Layer-2 Polygon migriert, um somit niedrigere Gebühren und eine höhere Geschwindigkeit für On-Chain-Gaming zu realisieren. Wenn er den nutzlosen Dogecoin einholt, kann er 31.880 % steigen.

Der von Walen wie Justin Sun erworbene Sponge hat gezeigt, dass es sich bei ihm um wesentlich mehr als nur einen inhaltslosen und sinnlosen Meme Coin handelt. Stattdessen orientiert er sich an der Vision von Vitalik Buterin, welcher empfahl, dass Meme Token sich besser im Gaming-Bereich engagieren sollen. Denn somit konnte unter anderem Menschen aus Entwicklungsländern mit einem höheren Einkommen ausgeholfen werden.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.