Binarly, Anbieter einer branchenführenden, KI-gestützten Plattform für Firmware- und Software-Lieferkettensicherheit, kündigt die Veröffentlichung der Binarly Transparency Platform v2.0 mit Funktionen für kontinuierliche Post-Build-Compliance, Einblick in die Sicherheitslage von IoT- und XIoT-Geräten und der Fähigkeit, bösartiges Verhalten und versteckte Hintertüren in Binärdateien anhand ihres Verhaltens zu identifizieren, an. Mehr erfahren Sie hier.

Basierend auf der firmeneigenen Binary-Risk-Intelligence-Technologie unterstreichen die neuen Innovationen das Engagement von Binarly für bahnbrechende Lösungen, die die Transparenz und Sicherheit von Firmware- und Software-Ökosystemen verbessern.

Binarlys Flaggschiff-Plattform, die 2021 mit der Vision gegründet wurde, die Transparenz in der Software-Lieferkette durch fortschrittliche Programmanalyse zu erhöhen, hat die Entdeckung hunderter neuer Schwachstellen automatisiert und die Sicherheitsrisiken unserer Kunden präventiv angegangen, bevor sie eskalieren konnten.

Der patentierte Ansatz von Binarly, der auf moderner KI basiert, hat bekannte und bisher unbekannte Bedrohungen proaktiv neutralisiert und den Verteidigern von Unternehmen geholfen, die Zeit zwischen der Entdeckung von Schwachstellen und der Bereitstellung von Korrekturen zu minimieren.

"Die meisten aktuellen Software Composition Analysis (SCA)- und Software Supply Chain-Lösungen basieren auf grundlegenden, veralteten Methoden. Unser Ansatz mit der KI-gestützten Binary-Risk-Intelligence-Technologie ermöglicht es uns, sowohl bekannte als auch unbekannte Risiken proaktiv zu identifizieren und zu entschärfen", sagte Alex Matrosov, Gründer und CEO von Binarly.

"Diese Version bringt mehr Klarheit und Transparenz in das Ökosystem der Software-Lieferkette und ermöglicht es den Sicherheitsteams in Unternehmen und Produktsicherheitsorganisationen, einen Secure-by-Design-Ansatzin großem Umfang zu implementieren", fügte Matrosov hinzu.

Verbesserte Funktionen und Möglichkeiten

Die Binarly Transparency Platform v2.0 führt mehrere Schlüsselfunktionen ein, um die Sicherheit zu erhöhen:

Kontinuierliche Überwachung : Stellt die Einhaltung der Vorschriften nach der Erstellung sicher, indem sicherheitsrelevante Änderungen kontinuierlich überprüft werden.

: Stellt die Einhaltung der Vorschriften nach der Erstellung sicher, indem sicherheitsrelevante Änderungen kontinuierlich überprüft werden. Tiefe Einblicke : Verbessert das Verständnis für die Sicherheitslage von IoT- und XIoT-Geräten und deckt Schwachstellen und Abhängigkeiten auf.

: Verbessert das Verständnis für die Sicherheitslage von IoT- und XIoT-Geräten und deckt Schwachstellen und Abhängigkeiten auf. Verhaltensanalyse : Identifiziert bösartiges Verhalten und versteckte Hintertüren in Binärdateien auf der Grundlage ihrer Aktionen.

: Identifiziert bösartiges Verhalten und versteckte Hintertüren in Binärdateien auf der Grundlage ihrer Aktionen. Sichere Kodierungspraktiken : Erkennt unsichere Kodierung und bewertet Abhilfemaßnahmen zur Build-Zeit in jeder Binärdatei.

: Erkennt unsichere Kodierung und bewertet Abhilfemaßnahmen zur Build-Zeit in jeder Binärdatei. SBOM-Produktion : Ermöglicht die Erstellung und Validierung von Software Bills of Materials (SBOMs) für einen umfassenden Risikoüberblick.

: Ermöglicht die Erstellung und Validierung von Software Bills of Materials (SBOMs) für einen umfassenden Risikoüberblick. Rechtliche Compliance: Erkennt Lizenzverpflichtungen und eingebettete Schlüssel, um rechtliche Probleme zu vermeiden und eine sichere kryptografische Nutzung zu gewährleisten.

Die Binarly Transparency Platform bietet auch ein kuratiertes Dashboard, das Sicherheitsverantwortliche in die Lage versetzt, fundierte Entscheidungen zu treffen und sowohl den Zeit- als auch den Kostenaufwand für die Entwicklung von Korrekturen deutlich zu reduzieren.

Über Binarly

Binarly ist ein globales Firmware- und Software-Lieferkettensicherheitsunternehmen, das 2021 gegründet wurde. Das Flaggschiff des Unternehmens, die Binarly Transparency Platform, ist eine KI-gestützte Lösung der Unternehmensklasse, die von Geräteherstellern, OEMs, IBVs und Produktsicherheitsteams genutzt wird, um bekannte und unbekannte Schwachstellen, Fehlkonfigurationen und Anzeichen für die Einschleusung von bösartigem Code zu identifizieren. Die validierten Abhilfemaßnahmen von Binarly haben die Kosten und die Zeit für die Reaktion auf Sicherheitslücken erheblich reduziert. Binarly hat seinen Sitz in Los Angeles, Kalifornien, und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in Forschung und Programmanalyse, um Lösungen zum Schutz von Unternehmen, kritischen Infrastrukturen und Verbrauchern auf der ganzen Welt zu entwickeln.

