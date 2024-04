Hong Kong (ots/PRNewswire) -Die Ergebnisse des dritten TERA-Award Smart Energy Innovation Competition, der von Towngas ausgerichtet wurde, wurden in Hongkong bekannt gegeben. Den Gold Award und ein Preisgeld von 1 Million US-Dollar erhielt ein Projekt für eine fortschrittliche Anlage zur Herstellung von alkalischem Wasserstoff von einem chinesischen Forschungsteam, das die Kosten für die Wasserstoffproduktion erheblich senkt. Ein israelisches Team gewann den Silber-Award für die Wasserstoffspeicherung unter Umgebungsbedingungen; ein anderes chinesisches Team erhielt Bronze für ein vielseitiges Wärme-/Kälte-Energiespeichermaterial.Der Gewinner des Gold Awards, der mit 1 Million US-Dollar dotiert ist, ist Hua Xia Hydrogen Technology aus China. Das Unternehmen hat ein hocheffizientes Konzept für die Wasserstofferzeugung durch Wasserelektrolyse entwickelt, das weniger als 4,3 kWh Gleichstrom pro Kubikmeter Wasserstoff benötigt. Diese Technologie ermöglicht die direkte Erzeugung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien, wodurch die Anlagenkosten gesenkt und die langfristige Betriebsstabilität verbessert werden. Sie kann in verschiedenen Sektoren wie Industrie, Verkehr, Energie und Bauwesen eingesetzt werden und bietet kostengünstige Lösungen für die Wasserstofferzeugung.Das mit dem Silberpreis ausgezeichnete Projekt "Reshaping H2 Storage and Transportation" stammt von einem israelischen Forschungsteam. Das Team verwendet Wasser und Bikarbonat, um Wasserstoff zu speichern. bietet Vorteile, wie z. B. ungiftig, nicht brennbar und nicht explosiv zu sein. Außerdem kann er bei Temperaturen und Drücken nahe der Umgebungstemperatur transportiert werden, wodurch die Kosten für die Speicherung und den Transport von Wasserstoff auf unter 1 US-Dollar pro Kilogramm sinken.Mit dem Bronze Award wurde ein Projekt gewürdigt, das die hocheffiziente PCM-Technologie (Phase Change Material) einsetzt, um herkömmliche Kühl- oder Heizungslösungen zu ersetzen. PCM kann Wärme- oder Kälteenergie bei Temperaturen von -150°C bis 1.000°C aufnehmen und speichern und eignet sich daher für Anwendungen wie Klimaanlagen, Kältespeicher und Rechenzentren. Diese Technologie bietet eine sicherere und stabilere Temperaturregelung und ermöglicht gleichzeitig eine kohlenstofffreie Spitzenverschiebung und Energieeinsparungen von bis zu 20 %.Für den dritten TERA-Award wurden 450 kohlenstofffreie Projekte aus 59 Ländern und Regionen weltweit eingereicht, was einem Anstieg von 60 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dr. Lee Ka-kit, Gründer des TERA-Awards, bemerkte: "Der TERA-Award hat sich zu einer Plattform für Unternehmer entwickelt, die weltweit Innovationen im Bereich der Energietechnologie anstreben, und bietet Wissenschaftlern umfassende Dienstleistungen, um ihre Forschungsergebnisse auf den Markt zu bringen. Ich freue mich auch, ankündigen zu können, dass die Marke TERA-Award von einem Wettbewerb zu einer Beschleunigungsplattform für kohlenstofffreie Technologien aufgewertet wird." Dr. Lee ermutigte weitere Unternehmer aus der ganzen Welt, sich dem TERA-Award anzuschließen und durch technologische Innovationen an der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft mitzuwirken.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2393492/240422_Towngas_TERA_Award_Photos.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fortgeschrittene-wasserstofferzeugungsanlage-gewinnt-den-hauptpreis-und-1-million-dollar-im-tera-wettbewerb-302125403.htmlPressekontakt:The Hong Kong and China Gas Company Limited,Herr Addie LamAssistant General Manager - Group Corporate Affairs,Tel: 2963 2578 / 6702 6449,E-Mail: addie.lam@towngas.com; Frau Kara Kwong,Referentin für Unternehmensangelegenheiten,Tel: 2963 3497 / 6698 3357,E-Mail: kara.kwong@towngas.comOriginal-Content von: Towngas, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174534/5764332