HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Tourismus/ Venedig:

"Wenn sich rotgebrannte Bierbäuche durch enge Altstadtgassen quetschen, mögen das weder die Menschen in Venedig noch in Barcelona oder Heidelberg. Das dürfte jeder verstehen. Denn der "Billigtourismus", der sich überall breitmacht, wo der Markt das ermöglicht, verdrängt nicht zuletzt die Einheimischen. Und das auf zweierlei Arten: Erstens nerven die trunkenen Gröler, zweitens treibt ein boomender Tourismus die Mietpreise nach oben. (.) Tourismus entfaltet darüber hinaus eine friedensstiftende Wirkung. Er baut Vorurteile gegenüber anderen Kulturen ab. Tourismus ist ein Geschenk. Dennoch muss man ihn lenken. Venedig versucht das jetzt über den Preis. Der eigentliche Ansatz liegt aber auf dem jeweiligen Markt. Eine Stadt, die in der Einkaufszone auf Billigware und Junggesellenabschiede setzt, ein Küstenort, der Bettenburgen bauen lässt, braucht sich über die damit angelockte Klientel nicht zu wundern."/yyzz/DP/he