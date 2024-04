Emittent / Herausgeber: Kryptostadt® Initiative / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Kooperation

Mannheim wird zur ersten Kryptostadt Deutschlands - Einladung zum Infotag



24.04.2024 / 06:17 CET/CEST

Mannheim wird zur ersten Kryptostadt Deutschlands - Einladung zum Infotag



Mannheim, den 24. April 2024 Die Kryptostadt® Initiative möchte Mannheim deutschlandweit als Vorreiter für die Akzeptanz von Kryptowährungen im Einzelhandel etablieren. Durch den Einsatz von speziellen Bezahllösungen sollen Einzelhändler, Gastronomen und Freizeitbetriebe künftig Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptieren können, ohne dabei selbst mit diesen in Berührung zu kommen. Durch eine flächendeckende Akzeptanz von Kryptowährungen will die Kryptostadt® Initiative Mannheim als attraktives Reiseziel für über sechs Millionen deutsche Krypto-Fans etablieren. Die überregionale Vermarktung als kryptofreundliche Stadt soll nicht nur junge, technikaffine Zielgruppen nach Mannheim bringen, sondern auch Startup-Unternehmen aus der Blockchain- und Payment-Branche auf den traditionsreichen Innovationsstandort aufmerksam machen. Die Kryptostadt® Initiative ist eine Kooperation zwischen Akteuren der Europäischen Kryptobranche und Unternehmen des traditionellen Zahlungswesens. Sie verfolgt das Ziel, die Akzeptanz von Kryptowährungen unkompliziert und rechtskonform in den alltäglichen Geschäftsverkehr zu integrieren. Da die teilnehmenden Geschäfte wie gewohnt weiterhin Euro erhalten, werden Risiken durch Kursschwankungen und steuerliche Besonderheiten, die sonst durch die Annahme von Kryptowährungen als Zahlungsmittel entstehen würden, vermieden. Ab Sommer 2024 sollen Nutzer der Nimiq Pay App (kostenlos erhältlich im iOS App Store und Google Play Store ) in Mannheim an über 30 Akzeptanzstellen mit Kryptowährung bezahlen können. Alle Mannheimer Geschäfte, Restaurants, Bars, Hotels, Freizeitbetriebe und Unternehmen können sich an der Initiative beteiligen und unter kontakt@kryptostadt.info ihr Interesse an einer Teilnahme bekunden. Einladung zum Infotag für am 14. Mai 2024



Zur Vorstellung der Kryptostadt® Initiative laden wir Handel, Gastronomie und Medien herzlich ein: Datum: Dienstag, 14. Mai

Zeit: Präsentationen jeweils von 10-12 Uhr, 15-17 Uhr und 18-20 Uhr

Präsentationen jeweils von 10-12 Uhr, 15-17 Uhr und 18-20 Uhr Ort: Musikpark Mannheim, Performance Raum im 4. OG, Hafenstraße 49, 68159 Mannheim Das Programm umfasst neben der Vorstellung der Kryptostadt® Initiative auch eine kurze Einführung in die Welt der Kryptowährungen, eine offene Fragerunde sowie die Möglichkeit, selbst eine Kryptozahlung auszuprobieren. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Website https://kryptostadt.info Kontakt: presse@kryptostadt.info Zusatzmaterial zur Meldung:



