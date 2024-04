Spionageverdacht: Referent von AfD-Spitzenkandidat verhaftet ++ noch schneller, noch mehr Solaranlagen: Bundestag will Solarpaket 1 beschließen ++ Angeblich keine Verzögerungstaktik: Entschwärzung RKI-Protokolle verschoben ++ Tesla baut in Grünheide weiter Stellen ab ++ antisemtische Demonstranten in US-Eliteuniversitäten ++ Ruhe bitte: Tag ohne Windräderlärm ++ TE-Energiewendewetterbericht ++ TE wird 10 Jahre - feiern Sie mit uns am D ...

