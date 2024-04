Basellandschaftliche Kantonalbank / Schlagwort(e): Personalie

Kathrin Choffat und Roger Müller neu in den Bankrat der BLKB gewählt



24.04.2024 / 06:59 CET/CEST

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hat Kathrin Choffat und Roger Müller als neue Mitglieder des Bankrats der BLKB für die laufende Amtsperiode bis Mitte 2027 gewählt. Der Bankrat wird damit ab Juli um einen Sitz vergrössert und umfasst nach dem im November 2023 angekündigten Rücktritt von Stephan Naef neu acht Personen.

Liestal, 24. April 2024

Die beiden neuen Bankratsmitglieder werden ihr Amt am 1. Juli 2024 antreten. Stephan Naef wird das Gremium per 30. Juni 2024 verlassen. Mit Kathrin Choffat und Roger Müller werden zwei unabhängige und fachlich bestens qualifizierte Führungspersönlichkeiten mit einem fundierten Leistungsausweis im Personalwesen und im Risikomanagement die bestehenden Kompetenzen des Bankrats vervollständigen. Mit ihrer langjährigen Führungserfahrung und ihren umfassenden Fachkenntnissen ergänzen Kathrin Choffat und Roger Müller den Bankrat der BLKB fachlich und personell in optimaler Weise.

Kathrin Choffat verfügt über eine breite Erfahrung im Personalwesen, insbesondere bei Vergütungs- und Nominierungsprozessen sowie bei Nachfolgeregelungen in Finanzdienstleistungsunternehmen. Sie ist seit November 2022 Leiterin des Bereichs Human Resources bei der Adecco Gruppe Schweiz. Zuvor arbeitete sie für die Zurich Versicherung, zuletzt in der Rolle als Global Head of Talent Acquisition and Talent Management. Kathrin Choffat hat einen Master in International Business Administration der Wirtschaftsuniversität Wien und einen CEMS Master in International Management der École des hautes études commerciales Paris (HEC).

Roger Müller ist aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Chief Risk Officer mit den Risiken einer Bank in all ihren Aspekten eingehend vertraut. Er war von 2014 bis Ende März 2023 Leiter der Geschäftseinheit Risk der Zürcher Kantonalbank, bei der er seit 1978 tätig war. Von 2008 bis zu seiner Ernennung zum Mitglied der Generaldirektion war er als Leiter Credit Office und als Stellvertreter des Leiters der Geschäftseinheit Risk tätig. Roger Müller ist eidgenössisch diplomierter Bankfachmann und Betriebsökonom. Er hat zudem Weiterbildungen an der INSEAD Business School (Fontainebleau/Singapur) und am IMD in Lausanne absolviert.

