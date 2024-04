DexCom, Inc., ein Anbieter von Systemen zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM), steht kurz davor, seine Ergebnisse für das erste Quartal 2024 zu veröffentlichen. Angesichts einer beeindruckenden Historie von Gewinnübertreffungen in den letzten vier Quartalen, in denen das Unternehmen durchschnittlich um 32,81% höher lag als prognostiziert, werden positive Ergebnisse erwartet. Für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...