Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Intershop veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2024



24.04.2024 / 07:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Positiver Start ins Jahr 2024: EBIT nach drei Monaten ausgeglichen

Gesamtumsatz wächst um 7 % auf 9,5 Mio. Euro

Cloud-Umsatz steigt um 32 % auf 4,9 Mio. Euro Jena, 24. April 2024 - Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211), global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für die Sektoren Herstellung und Großhandel, hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024 ein Umsatzwachstum von 7 % auf 9,5 Mio. Euro erzielt (Vorjahr: 8,9 Mio. Euro). Die Erlöse im strategisch wichtigen Cloud-Geschäft stiegen um 32 % auf 4,9 Mio. Euro (Vorjahr: 3,7 Mio. Euro). Der Anteil der Cloud-Erlöse am Gesamtumsatz erhöhte sich um 10 Prozentpunkte auf 52 % (Vorjahr: 42 %). Der Cloud-Auftragseingang verzeichnete einen Anstieg um 79 % auf 4,8 Mio. Euro (Vorjahr: 2,6 Mio. Euro). Der jährlich wiederkehrende Cloud-Umsatz (ARR) erhöhte sich zum 31. März 2024 auf 18,0 Mio. Euro - ein Zuwachs um 15 % (Vorjahr: 15,7 Mio. Euro). Der Net New ARR verdoppelte sich auf 0,6 Mio. Euro (Vorjahr: 0,3 Mio. Euro). Die Serviceumsätze hingegen blieben mit einem Rückgang um 16 % auf 2,7 Mio. Euro hinter den Erwartungen zurück (Vorjahr: 3,2 Mio. Euro). Das Servicegeschäft wurde im ersten Quartal 2024 insbesondere von einzelnen komplexen und langlaufenden Großprojekten bei gleichzeitig weniger Neuprojekten belastet. Die Erlöse aus Lizenzen und Wartung verringerten sich erwartungsgemäß infolge der Fokussierung auf das Cloud-Geschäft im Berichtszeitraum um 3 % auf 1,9 Mio. Euro (Vorjahr: 2,0 Mio. Euro). Das Bruttoergebnis vom Umsatz lag im Berichtszeitraum bei 4,2 Mio. Euro (Vorjahr: 3,6 Mio. Euro). Die Bruttomarge stieg um vier Prozentpunkte auf 45 %. Die betrieblichen Aufwendungen und Erträge verringerten sich um 6 % auf 4,2 Mio. Euro (Vorjahr: 4,5 Mio. Euro). Im Bereich Forschung und Entwicklung nahmen die Kosten um 8 % auf 1,7 Mio. Euro ab (Vorjahr: 1,8 Mio. Euro). Die Aufwendungen für Vertrieb und Marketing blieben mit 1,9 Mio. Euro auf Vorjahresniveau, wie auch die allgemeinen Verwaltungskosten mit 0,8 Mio. Euro. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich deutlich in der Berichtsperiode auf 0,8 Mio. Euro (Vorjahr: -5 TEUR). Das operative Ergebnis (EBIT) war im ersten Quartal 2024 mit 6 TEUR knapp positiv (Vorjahr: -0,9 Mio. Euro). Die von Intershop ergriffenen Maßnahmen im Rahmen des strikten Kostenmanagements sowie Effizienzsteigerungen und Prozessoptimierungen zeigten damit im ersten Quartal 2024 bereits Wirkung. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich auf -0,1 Mio. Euro (Vorjahr: -1,0 Mio. Euro). Markus Klahn, CEO der Intershop Communications AG: "Trotz einer anhaltenden Investitionszurückhaltung infolge der weiter unsicheren Wirtschaftslage war der Start ins Geschäftsjahr 2024 für Intershop vielversprechend. Durch das deutliche Wachstum im Cloud-Geschäft und die initiierten Kostensenkungsmaßnahmen konnten wir ein ausgeglichenes operatives Ergebnis erzielen. Die Kosten- und Effizienzmaßnahmen werden wir auch weiterhin strikt verfolgen. Obgleich sich insbesondere das Neukundengeschäft weiter als herausfordernd darstellt, sind wir zuversichtlich, dass wir mit unserer Cloud-Strategie, gepaart mit der KI-Erweiterung, im Jahr 2024 operativ und strategisch deutliche Fortschritte erzielen können und bestätigen unsere Prognose für das Gesamtjahr." Das Eigenkapital belief sich zum Zwischenbilanzstichtag auf 11,2 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 11,4 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote blieb mit 29 % weitgehend stabil (31. Dezember 2023: 30 %). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ging in den ersten drei Monaten aufgrund gestiegener Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auf -0,2 Mio. Euro nach 1,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum zurück. Die liquiden Mittel lagen zum 31. März 2024 bei 8,9 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 10,0 Mio. Euro). Für das Gesamtjahr 2024 erwartet der Vorstand weiterhin eine leichte Steigerung beim Cloud-Auftragseingang sowie beim Net New ARR. Außerdem wird nach wie vor ein moderates Umsatzwachstum und ein ausgeglichenes operatives Ergebnis (EBIT) prognostiziert. Die Quartalsmitteilung zum ersten Quartal 2024 ist unter https://www.intershop.de/finanzberichte verfügbar. Kontakt:

Investor Relations

Mercedes Celine Zaremba

T: +49-3641-50-1000

ir@intershop.de



24.04.2024 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



