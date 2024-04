© Foto: Unsplash



Der Spezialist für analoge Halbleiterleiter konnte die Erwartungen der Analysten übertreffen und vor allem mit einer starken Prognose überzeugen.Viele Anleger hat der Höhenflug von mit künstlicher Intelligenz in Verbindung stehender Aktien wie AMD, Broadcom und Nvidia vergessen lassen, dass die Geschäftslage der Halbleiterbranche in den vergangenen Quartalen insgesamt schwierig war. Vor allem die Nachfrage von Industriehalbleitern entwickelte sich außerordentlich schwach, was sich in Umsatz- und Gewinnrückgängen insbesondere bei Herstellern von analogen Halbleitern niederschlug. Gewinnrückgang um 40 Prozent Dazu gehört neben Analog Devices auch Branchenurgestein Texas Instruments, das am …