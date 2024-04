kevin.

In einem bahnbrechenden Ereignis, das die Zahlungslandschaft in Geschäften durcheinanderbringen wird, hat kevin., ein Pionier in der Zahlungstechnologie, die erste jemals durchgeführte NFC-Transaktion von Konto zu Konto auf einem iPhone erfolgreich abgewickelt. Video der Transaktion: Link In einer finanziellen Welt, in der Bequemlichkeit und Sicherheit von größter Bedeutung sind, hat kevin. einen neuen Höhepunkt erreicht, indem er die erste nicht-Apple-Pay NFC-Zahlung von Konto zu Konto auf einem iPhone ausgeführt hat. Dieser technologische Sprung nach vorne folgt dem Druck der Europäischen Kommission auf Apple, den NFC-Zugang zu demokratisieren. Es kommt nach Jahren, in denen Apples strenge Kontrolle über die NFC-Technologie in iOS-Geräten den Wettbewerb Dritter gedrosselt hatte. Pavel Sokolovas, Mitbegründer von kevin., drückt die Tragweite dieses Moments aus: "Der Durchbruch der letzten Barrieren von NFC-Zahlungen auf iOS-Geräten stellt einen wahren Wendepunkt dar. Wir sind ungemein stolz, die Ersten zu sein, die Transaktionen von Konto zu Konto unter Verwendung von Apples NFC ermöglichen, und geben den Verbrauchern damit die Macht zu wählen, wie sie bezahlen." Im Januar 2022 sorgte kevin. für Aufsehen, indem diese innovative Zahlungsmethode für Android-Nutzer ermöglicht wurde, ein Schritt, der für seine Originalität und seinen Antrieb hin zu einem offenen Zahlungsökosystem gelobt wurde. Jetzt, mit den regulatorischen Änderungen im Gleichschritt, erlangte kevin. schnell die Autorisierung unter Apples NFC-Berechtigungsprogramm und begann mit der Entwicklung in ihrer kontrollierten Umgebung. Nur sechs Wochen nach dem Start von Apples Programm feierte kevin. die erfolgreiche Durchführung der experimentellen Transaktion im Entwicklungsmodus und ebnete damit den Weg für eine Revolution der Interaktionen am Point of Sale (POS). Sokolovas umriss die technische Reise: "Wir haben rigoros innerhalb von Apples Architekturrahmen entwickelt. Unser Team arbeitete unermüdlich daran, unsere technische Lösung von kevin. in die Host-Card-Emulation (HCE) von Apple zu integrieren, einschließlich Sicherheitsstandards, Transaktionsvalidierung und so vielem mehr, um ein nahtloses Erlebnis zu schaffen, das Benutzern Transaktionen innerhalb ihrer Bank- oder Wallet-Apps ermöglicht." Die Europäische Kommission setzt die Überwachung des Feedbacks von Frühentwicklern wie kevin. fort, während sie den offiziellen Beginn einer breiteren NFC-Implementierung erwartet. Diese Prüfung unterstreicht das Engagement der Kommission, Innovation und gerechten Wettbewerb im Bereich mobiler Zahlungen zu fördern. Mit Blick auf die Zukunft erwartet die Branche einen Anstieg ähnlicher Zahlungslösungen nach diesem anfänglichen Erfolg. kevin. hat tatsächlich einen dominierenden Präzedenzfall gesetzt, der ein offenes Marktversprechen macht, in dem Verbraucher nicht länger auf plattformspezifische Zahlungssysteme beschränkt sind - eine grundlegende Umgestaltung der Art und Weise, wie Transaktionen weltweit durchgeführt werden. kevin. ist ein visionäres Technologieunternehmen, das Zahlungssysteme für die Bedürfnisse von morgen neu gestaltet. Von ihrem globalen Hauptsitz in Europa bis zur jüngsten Expansion in den pulsierenden Finanzknotenpunkt Dubai, kevins Mission war stets konsequent: zuverlässige End-to-End-Technologie und signifikante Einsparungen bei Transaktionsgebühren anzubieten, ohne die Art und Weise zu ändern, wie Menschen bezahlen. Die Einführung ihres mandantenfähigen, markenagnostischen Netzwerks zur Zahlungsannahme markiert eine bedeutende Verschiebung für Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen und gewährt Autonomie und Wert, unbeeinträchtigt durch die Beschränkungen überkommener Technologie. Download: Kevin-Logo, Bild von Pavel Sokolovas und iOS-Transaktionsvideo: Link - ende - Über kevin. kevin. ist ein wegweisendes Technologieunternehmen mit der Mission, veraltete Zahlungssysteme zu revolutionieren. Mit einer neu errichteten Infrastruktur macht kevin. Transaktionen effizienter, sicherer und bequemer für digitale und physische Verkäufe. Das mandantenfähige Zahlungsannahmenetzwerk des Unternehmens ist markenneutral, weiß beschriftet und ohne Vermittler und bietet Partnern die vollständige Kontrolle über ihre Zahlungsprozesse im Geschäft. Dies befähigt sie, durch neue Dienste, verbesserte Konversionsraten und gestärkte Kundenloyalität größeren Wert freizuschalten. Das kevin.-Netzwerk definiert internationale Zahlungen neu und gewährleistet eine nahtlose, sichere NFC-Zahlungsinfrastruktur von Konto zu Konto für POS-Terminals weltweit. Diese Innovation bietet ein "Tap and Go"-Erlebnis, kompatibel mit Android- und iOS-Geräten, und macht internationale Zahlungen ebenso vertraut wie lokale. kevin. wird von Accel, Eurazeo und anderen Investoren unterstützt, einschließlich OTB Ventures, Speedinvest, Open Ocean und Global Paytech Venture. Engagement für das Ökosystem Das Ziel von kevin. ist es, alle Akteure im Zahlungsökosystem zu stärken, einschließlich Banken, digitalen Wallets, Einzelhändlern und anderen. Das Unternehmen ermöglicht es diesen Entitäten, ihre eigenen unabhängigen Nicht-Karten-Schemata zu starten oder ihre Dienste durch Verbindung mit einem bestehenden Netzwerk auf der kevin.-Plattform zu erweitern. Contact Details NettResults Public Relations Nick Leighton +1 949-478-5880 nick.leighton@nettresultsLLC.com Company Website https://www.kevin.eu/

