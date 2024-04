Short-Eindeckungen bei Tesla. Die Attacke der Bären gegen Tesla endete nachbörslich erst einmal, nachdem das Unternehmen die beschleunigte Einführung neuer Modelle ankündigte. Visa legte solide Zahlen für das 2. Fiskalquartal vor. Der Umsatz und der "bereinigte" Gewinn je Aktie schlugen die Erwartungen der Analysten klar. Dank der SimCorp Akquisition wächst die Deutsche Börse stark. Die Jahresprognose bestätigte man.Asien erlebt am Mittwochmorgen starke Kursgewinne und folgt damit der nachbörslichen Rallye in New York. Die ...

